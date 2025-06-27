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Мятная соль — деликатесная добавка для многих блюд: готовится просто
Мятную соль обычно добавляют в блюда для придания им свежести, аромата и уникального вкуса. Ее можно использовать в салатах, соусах и даже в десертах. Например, эту соль можно добавлять во фруктовые салаты. Вкус получится необычный. Это великолепная приправа. Очень важно, что она полностью натуральная. Ведь натуральные продукты — это основа здоровья. Кстати, такая соль в магазине вам обойдется намного дороже. Попробуйте приготовить хоть раз — и вы убедитесь, как это легко и просто. Возможно, захотите приготовить ее не раз.
Рецептом мятной соли поделилась с читателями «ФАКТОВ» кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать с продуктами на кухне. Готовьте для родных и близких людей с удовольствием. Открывайте для них и для себя новые вкусы.
Мятная соль
50 г мяты (я взяла только листочки)
200 г крупной соли
Измельчить листья свежей мяты. Соединить с солью. Хорошо растереть. Тонким слоем выложить на пергамент. Я сушу при комнатной температуре. Храню в баночке.
Ранее Элла Иванова рассказывала, как приготовить необычный джем из тыквы, который варится так просто, что вы удивитесь.
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Фото Эллы Ивановой85
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