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Необычный джем: варится так просто, что вы удивитесь
Джемом из тыквы уже никого не удивишь, а вот джем из ревеня и томатов — это необычно и очень вкусно. И если вы не пробовали такой никогда, то стоит сварить хоть однажды. Готовится он достаточно просто. Подавайте еду красиво, как в ресторане, дарите родным и близким положительные эмоции. Открывайте для себя и людей, которых любите, новые вкусы.
Кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне, поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства.
— Джем из ревеня и томатов - один из ярких вкусов лета, — говорит Элла Иванова. — Приготовьте и насладитесь.
Джем из ревеня и томатов
- 250 г сахара
- 50 г воды
- 300 г ревеня
- 200 г помидоров
- 100 г сок мандарина или апельсина
- 1 столовая ложка агар-агара + столько же сахара
- Соль
- Хлопья перца чили
Варим сахарный сироп, добавляем мелко нарезанный ревень провариваем минут десять. Добавляем порезанные томаты, соль и перец чили, апельсиновый сок. Продолжаем уваривать. Минут через десять процедить через сито. Продолжаем варить, добавляем агар-агар с сахаром. Варим 3−4 минуты. Охлаждаем.
И приятного аппетита!
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