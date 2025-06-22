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Книга рецептов

Необычный джем: варится так просто, что вы удивитесь

22:01 22 июня 2025
Джем из ревеня и томатов

Джемом из тыквы уже никого не удивишь, а вот джем из ревеня и томатов — это необычно и очень вкусно. И если вы не пробовали такой никогда, то стоит сварить хоть однажды. Готовится он достаточно просто. Подавайте еду красиво, как в ресторане, дарите родным и близким положительные эмоции. Открывайте для себя и людей, которых любите, новые вкусы.

Кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне, поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства.

— Джем из ревеня и томатов - один из ярких вкусов лета, — говорит Элла Иванова. — Приготовьте и насладитесь.

Джем из ревеня и томатов

  • 250 г сахара
  • 50 г воды
  • 300 г ревеня
  • 200 г помидоров
  • 100 г сок мандарина или апельсина
  • 1 столовая ложка агар-агара + столько же сахара
  • Соль
  • Хлопья перца чили

Варим сахарный сироп, добавляем мелко нарезанный ревень провариваем минут десять. Добавляем порезанные томаты, соль и перец чили, апельсиновый сок. Продолжаем уваривать. Минут через десять процедить через сито. Продолжаем варить, добавляем агар-агар с сахаром. Варим 3−4 минуты. Охлаждаем.

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И приятного аппетита!

Ранее кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом спаржа с чесноком и пармезаном — королевского лакомства, которое готовится очень просто и быстро.

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