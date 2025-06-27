НАТО сдало Украину путину: СМИ об итогах саммита

На этой неделе саммит НАТО в Гааге был омрачен трагической иронией. Дональд Трамп одержал важную дипломатическую победу, поскольку его призывы к увеличению европейских оборонных расходов были воплощены в жизнь. В финальном тексте декларации саммита было объявлено об обязательстве НАТО тратить 5% своего бюджета на оборону и выражена твердая поддержка статьи 5 о коллективной обороне. Хотя большая победа президента США должна была бы усилить чувство безопасности Европы перед российской угрозой, саммит НАТО оставил восточный фланг альянса с чувством глубокого беспокойства. Пылкие комментарии президента США относительно неоднозначности статьи 5 заставили страны Балтии задуматься над тем, будет ли НАТО противостоять усилению гибридных угроз со стороны россии, пишет Telegraph.

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Чувство предательства в Украине было еще более ощутимым. Отказ в окончательной декларации саммита НАТО осудить полномасштабное вторжение россии в Украину олицетворяли растущую усталость альянса от Украины. Хотя генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повторил старую фразу о необратимом пути Украины к членству в альянсе, его слова были более пустыми, чем когда-либо ранее, говорится в статье.

Игнорирование саммитом НАТО обеспокоенности Украины является символом тревожной общей тенденции. После более чем трех лет изнурительной большой войны с россией Украина испытывает нехватку человеческих ресурсов и вооружения для победы.

Поскольку Трамп продолжает сигнализировать о своем нежелании бессрочной военной помощи Украине, поставки военного оборудования могут еще больше сократиться. По мере усиления российских ударов беспилотниками и ракетами по Киеву, Украина отдает приоритет системам противовоздушной обороны Patriot в своих закупках у США и откладывает свои предыдущие просьбы о более совершенных наступательных вооружениях. Перспективы передачи США крылатых ракет Tomahawk или самолетов, которые могли бы полностью нейтрализовать российские истребители-невидимки Су-35, являются отдаленными.

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Сейчас Украина может рассчитывать на щедрость своих европейских союзников, которые в некоторой степени компенсируют этот недостаток. Германия получила разрешение от США на передачу Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет противовоздушной обороны Patriot. Нидерланды недавно передали Украине последние из 24 обещанных самолетов F-16, а Норвегия рассматривает возможность удвоения поставок F-16 для ВВС Украины.

Но отечественная оборонная промышленность Украины не может развиваться достаточно быстро, чтобы нейтрализовать военную помощь Северной Кореи россии, а истощенные вооруженные силы Европы должны поставлять Украине новое оружие, заказывая его у США.

Нежелание россии деэскалировать войну, несмотря на ошеломляющие потери и разочаровывающе медленные успехи, свидетельствует о том, что Украина не может полагаться только на решительность. Это осознание превращает украинцев, которые идеализировали западные экономические и демократические институты, в циников и вредит долгосрочным перспективам интеграции Украины в трансатлантическую орбиту безопасности, отмечают авторы статьи.

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Хотя Трамп и Рютте приветствовали увеличение расходов на оборону, что должно повысить долгосрочную устойчивость НАТО, маргинализация Украины в совместной декларации НАТО нивелирует многие преимущества этой системы.

Ранее сообщалось, что Трамп за закрытыми дверями саммита сказал о том, ситуация в Украине вышла из-под контроля и нужно что-то делать.

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