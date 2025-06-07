Высказывания Линдси Грэма могут подтолкнуть Трампа к санкциям против путина

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что ожидает, что на этой неделе Сенат начнет продвигать его Закон о санкциях против россии. Этот законопроект, по его словам, введет «ужасные санкции» против путина и 500% тариф на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть и другие товары. Это потенциально направлено против Китая и Индии, пишет The Guardian.

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Судьба законопроекта все еще зависит от того, даст ли Трамп зеленый свет, по словам инсайдеров Конгресса. Но растущее разочарование Трампа путиным вдохновило некоторых членов Республиканской партии снова начать высказываться по поводу конфликта — а известный своей гибкостью Грэм возглавил кампанию за более жесткие санкции против кремля. Приближается ли критический момент в Конгрессе — органе, который в значительной степени отказался от своей роли во внешней политике с момента инаугурации Трампа?

«Надеюсь, что да, потому что это правильные действия, — сказал Дон Бэйкон, представитель Республиканской партии в Палате представителей, критиковавший политику Белого дома в отношении Украины. — Но говорить за других не рискну. Я знаю свою позицию. Сенат имеет подавляющее большинство в поддержку санкций, и мы должны выйти. Это в наших национальных интересах безопасности, чтобы россия потерпела неудачу в этом вопросе и стало очевидно, что путин не хочет мира, а хочет господства над Украиной».

Пока Белый дом ищет способы усилить давление на россию и ее посредников, таких как Китай, закон, поддержанный Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, стал удобным инструментом для этого. Один источник в кругах Республиканской партии заявил, что Белый дом рассматривает возможность разрешить республиканцам «голосовать по совести» — фактически разрешив Конгрессу поддержать законопроект, не сталкиваясь с негативной реакцией со стороны администрации Трампа.

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Но это будет предусматривать окончательное решение Белого дома, а Трамп еще открыто не поддержал новые санкции.

«Несмотря на поддержку примерно 82 сенаторов, законопроект не может быть рассмотрен без поддержки Палаты представителей, а спикер Палаты представителей не внесет его без поддержки президента, — сказал Кори Шейк из Американского института предпринимательства. — И непонятно, действительно ли президент решил, что путин является препятствием для прекращения огня. Кроме того, Сенат будет занят принятием законопроекта о примирении в течение следующих нескольких недель».

Грэм сыграл важную роль в продвижении соглашения о полезных ископаемых, которое Украина подписала с США, чтобы получить поддержку Трампа для своей защиты. За игрой в гольф он рассказал Трампу о «триллионах» минеральных богатств в Украине, а позже показал ему карту (по одной из версий, Трамп сказал, что хочет «половину»).

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Теперь, когда Трамп сигнализирует о большей готовности к санкциям, Грэм поехал в Киев, чтобы встретиться с Зеленским, и в Брюссель, где он и президент ЕС Урсула фон дер Ляен обсудили потенциальные пакеты санкций ЕС и США для усиления давления на москву.

«Сенатор Линдси Грэм заслуживает большой похвалы за то, что он обосновал необходимость усиления давления на кремль, — сказал Джон Гарди, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий, консервативного аналитического центра. — Пришло время начать использовать кнут, в частности, преследуя доходы россии от нефти. Это экономическое давление должно сочетаться с устойчивой военной помощью Украине».

Харди и другие отметили, что Дональд Трамп может усилить давление на россию без законопроекта Сената. И даже если санкции будут приняты, они в конечном итоге будут зависеть от решения Трампа их обеспечить.

Ранее заместитель председателя комитета Сената по разведке Марк Уорнер заявил, что продление помощи США Украине имеет решающее значение и отвечает интересам национальной безопасности США.

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