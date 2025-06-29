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Гипертоникам стоит обратить внимание: что произойдет, если есть клубнику каждый день
Рынки и придорожные киоски ломятся от корзин с клубникой. И хотя цена на эти вкусные ягоды оставляет желать лучшего, многие люди не устояли перед соблазном и покупают их, чтобы побаловать себя и заморозить это лакомство на зиму. Сезон клубники достаточно короткий, поэтому мы стараемся максимально использовать его, употребляя ягоды даже каждый день, пишет издание Medonet Zywienie.
После того, как вы убедились, что клубника не содержит пестицидов, первый эффект от ее ежедневного употребления — это ускорение метаболизма. Эти фрукты содержат много антиоксидантов, пищевых волокон, витамина С, а кроме того, мало сахара и калорий (100-граммовая порция клубники содержит только 30 калорий, а ее гликемический индекс — всего 40). Их потребление обеспечивает ощущение сытости, одновременно ускоряя метаболизм и поддерживая пищеварительную систему, желчевыделение и стул. Поэтому клубника является союзником в похудении или поддержании удовлетворительной фигуры.
Сочетание витамина С, антиоксидантов и салициловой кислоты помогает успокоить воспаление, стимулировать обновление клеток и даже защитить вашу кожу от ультрафиолетового излучения. Если сочетать клубнику с соевым маслом, можно рассчитывать на эффект против морщин, тогда как фрукт с добавлением лимонного сока и йогурта (в виде маски) будет обладать осветляющими свойствами.
Высокое содержание клетчатки в клубнике также оказывает положительное влияние на уровень двух важных параметров: холестерина и сахара, повышенная концентрация которых отвечает за развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Научные исследования показали, что регулярное употребление клубники снижает риск сердечного приступа и гипертонии. В последнем случае достаточно чашки клубники в неделю.
В то же время для некоторых людей клубника может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, «ФАКТЫ» рассказывали, на какие симптомы следует обратить внимание.292
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