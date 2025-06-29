Гипертоникам стоит обратить внимание: что произойдет, если есть клубнику каждый день

Рынки и придорожные киоски ломятся от корзин с клубникой. И хотя цена на эти вкусные ягоды оставляет желать лучшего, многие люди не устояли перед соблазном и покупают их, чтобы побаловать себя и заморозить это лакомство на зиму. Сезон клубники достаточно короткий, поэтому мы стараемся максимально использовать его, употребляя ягоды даже каждый день, пишет издание Medonet Zywienie.

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После того, как вы убедились, что клубника не содержит пестицидов, первый эффект от ее ежедневного употребления — это ускорение метаболизма. Эти фрукты содержат много антиоксидантов, пищевых волокон, витамина С, а кроме того, мало сахара и калорий (100-граммовая порция клубники содержит только 30 калорий, а ее гликемический индекс — всего 40). Их потребление обеспечивает ощущение сытости, одновременно ускоряя метаболизм и поддерживая пищеварительную систему, желчевыделение и стул. Поэтому клубника является союзником в похудении или поддержании удовлетворительной фигуры.

Сочетание витамина С, антиоксидантов и салициловой кислоты помогает успокоить воспаление, стимулировать обновление клеток и даже защитить вашу кожу от ультрафиолетового излучения. Если сочетать клубнику с соевым маслом, можно рассчитывать на эффект против морщин, тогда как фрукт с добавлением лимонного сока и йогурта (в виде маски) будет обладать осветляющими свойствами.

Высокое содержание клетчатки в клубнике также оказывает положительное влияние на уровень двух важных параметров: холестерина и сахара, повышенная концентрация которых отвечает за развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Научные исследования показали, что регулярное употребление клубники снижает риск сердечного приступа и гипертонии. В последнем случае достаточно чашки клубники в неделю.

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В то же время для некоторых людей клубника может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, «ФАКТЫ» рассказывали, на какие симптомы следует обратить внимание.

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