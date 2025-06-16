Как проверить, была ли клубника опрыскана: этот способ «расскажет» вам правду

Сезон клубники в самом разгаре. Эти сочные и сладкие ягоды сейчас царят на столах. Однако, прежде чем тянуться за очередной порцией, стоит подумать, что скрыто на их кожице. Знаете ли вы, как проверить, не содержит ли клубника, которую вы покупаете, пестицидов? Есть рецепт, пишет Onet.

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Большинство средств защиты растений оседают на кожице фруктов, поэтому крайне важно тщательно мыть их перед употреблением. В случае с органической клубникой достаточно промыть ее под проточной водой. Однако если мы не уверены в ее происхождении, стоит использовать более продвинутые методы. Самый эффективный способ удаления пестицидов — использование смеси воды и уксуса и раствора воды и пищевой соды.

Приготовьте раствор воды и уксуса в соотношении 3:1 (например, 3 л воды на 1 л уксуса). Погрузите клубнику в него примерно на 5 минут. Затем слейте воду с плодов и поместите их в смесь воды с щепоткой пищевой соды. Снова подержите их в растворе в течение 5 минут. Если вода станет мутной, это означает, что плоды были опрысканы. Наконец, тщательно промойте клубнику под проточной водой, чтобы удалить остатки раствора.

Если вы купили большее количество ягод и хотите убедиться, опрыскивали ли их, стоит провести тест на небольшой партии. Однако помните, что такие обработки могут повлиять на вкус клубники, поэтому лучше использовать их только для сомнительных плодов. Также стоит оставлять плодоножки на клубнике — это дольше сохранит ее свежей.

Напомним о распространенной ошибке, из-за которой клубника быстро портится.

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