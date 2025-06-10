41.15 / 41.69 47.11 / 47.77
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Как заморозить клубнику, чтобы она оставалась вкусной и упругой: есть несколько важных правил

21:02 10 июня 2025
Замораживание клубники

Сезон клубники в самом разгаре. Эти сладкие и сочные ягоды — прекрасный источник витаминов и минералов. Неудивительно, что многие из нас хотят дольше сохранить их вкус, поэтому замораживают клубнику. Однако неправильная подготовка клубники перед тем, как положить ее в морозильную камеру, может привести к потере фруктами своей упругости и вкуса, пишет zielony.onet.pl.

Первым шагом в процессе замораживания клубники является выбор правильных ягод. Не все плоды подходят для замораживания. Мягкую, перезрелую или поврежденную клубнику лучше использовать для приготовления варенья или соусов. Для замораживания выбирайте свежую, твердую и в идеальном состоянии.

Распространенной ошибкой является срезание плодоножек перед мытьем ягод. Почему это проблема? Тогда вода попадает внутрь клубники, что может плохо повлиять на ее консистенцию после размораживания. Поэтому плодоножки следует удалять только после мытья.

Тщательно отобранную клубнику моют в холодной воде, осторожно переворачивая ее рукой. Избегайте сильного трения, которое может повредить ягоды. Затем высушите их бумажным полотенцем.

Ключевой шаг — предварительная заморозка. Выложите клубнику отдельно на поднос так, чтобы она не касалась друг друга, и положите ее в морозилку на 1−2 часа. Это поможет сохранить форму ягод и предотвратит их слипание. Только после этого перекладываем их в пакеты и помещаем в морозилку на долгое время.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить клубничный пирог с ревенем.

Читайте также: Есть несколько секретов: как правильно замораживать виноград

РЕКЛАМА

200

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Таро-прогноз на неделю с 10 по 15 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Весам — «Колесница», Львам — «Девятка Пентаклей», а Ракам — «Королева Мечей»: Таро-прогноз на неделю до 15 июня

Томаты, фото скриншот видео

Июнь не прощает ошибок: как правильно подкормить томаты именно сейчас, чтобы выросли здоровые и ароматные плоды

Максим Галкин

Лучший в мире папа и милые детки: Галкин с детьми восхитили поклонников

Юпитер переходит в знак Рака. Фото Pixabay

Ждите сегодня магию перемен: кому Юпитер подарит целый год счастья

Следующий материал
Новости партнеров