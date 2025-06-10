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Как заморозить клубнику, чтобы она оставалась вкусной и упругой: есть несколько важных правил
Сезон клубники в самом разгаре. Эти сладкие и сочные ягоды — прекрасный источник витаминов и минералов. Неудивительно, что многие из нас хотят дольше сохранить их вкус, поэтому замораживают клубнику. Однако неправильная подготовка клубники перед тем, как положить ее в морозильную камеру, может привести к потере фруктами своей упругости и вкуса, пишет zielony.onet.pl.
Первым шагом в процессе замораживания клубники является выбор правильных ягод. Не все плоды подходят для замораживания. Мягкую, перезрелую или поврежденную клубнику лучше использовать для приготовления варенья или соусов. Для замораживания выбирайте свежую, твердую и в идеальном состоянии.
Распространенной ошибкой является срезание плодоножек перед мытьем ягод. Почему это проблема? Тогда вода попадает внутрь клубники, что может плохо повлиять на ее консистенцию после размораживания. Поэтому плодоножки следует удалять только после мытья.
Тщательно отобранную клубнику моют в холодной воде, осторожно переворачивая ее рукой. Избегайте сильного трения, которое может повредить ягоды. Затем высушите их бумажным полотенцем.
Ключевой шаг — предварительная заморозка. Выложите клубнику отдельно на поднос так, чтобы она не касалась друг друга, и положите ее в морозилку на 1−2 часа. Это поможет сохранить форму ягод и предотвратит их слипание. Только после этого перекладываем их в пакеты и помещаем в морозилку на долгое время.
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