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- 20.06 20:06 Десерт с печеньем и клубникой: вкусно так, что не оторваться
Десерт с печеньем и клубникой: вкусно так, что не оторваться
Американский чизкейк запекают, английский — готовят без выпечки. Его делают обычно с классическим маскарпоне и сливочным сыром. Однако фудблогер Аннина Карпенко решила адаптировать его к своему вкусу — и приготовила на домашнем твороге. Десерт получился очень вкусный, а еще полезный: кальцием из творога, коллагеном из желатина и витаминами из ягод. Освежающий, легкий в приготовлении, нежный и очень вкусный десерт, который идеально подходит в жаркое время года.
Ингредиенты:
- 10 г желатина
- 300 мл воды
- 25 г желе
- 10 г ванильного сахара
- 30 г сахара
- 80 г бисквита или печенья
- 200 г клубники
- 250 г творога домашнего кисломолочного
В воду добавляем желатин и оставляем набухать.
Берем 200 мл кипятка и добавляем пакетик желе и размешиваем до полного растворения.
Далее в набухший желатин добавляем сахар, ванильный сахар. И прогреваем в микроволновке, пока желатин не растворится. Так что вторая желирующая масса у нас готова.
Начинаем собирать десерт.
Берем емкость и выливаем на ее дно несколько ложечек прозрачной желирующей смеси, чтобы наш десерт прикрепился. На дно выкладываем бисквит или печенье. Но печенье предварительно надо смочить в ванильном сиропе. Затем отправляем наш контейнер с бисквитом в холодильник.
Пока бисквит стабилизируется, готовим творожную массу. Для этого кисломолочный творог комнатной температуры погружным блендером перебиваем до кремообразного состояния. Далее творог постепенно объединяем с прозрачной желатиновой смесью.
Достаем из холодильника контейнер с бисквитом и выливаем творожно-желатиновую смесь. И снова отправляем в холодильник.
Приблизительно через час достаем охлажденную и зафиксированную часть десерта и выкладываем на творожный слой порезанную клубнику. Сверху осторожно заливаем подготовленное желе. Накрываем крышкой или пищевой пленкой — и снова в холодильник до полного застывания массы.
Украсить готовый десерт можно мятой.
Приятного аппетита!
Напомним рецепт мандаринового чизкейка.110
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