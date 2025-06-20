Десерт с печеньем и клубникой: вкусно так, что не оторваться

Американский чизкейк запекают, английский — готовят без выпечки. Его делают обычно с классическим маскарпоне и сливочным сыром. Однако фудблогер Аннина Карпенко решила адаптировать его к своему вкусу — и приготовила на домашнем твороге. Десерт получился очень вкусный, а еще полезный: кальцием из творога, коллагеном из желатина и витаминами из ягод. Освежающий, легкий в приготовлении, нежный и очень вкусный десерт, который идеально подходит в жаркое время года.

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Ингредиенты: 10 г желатина

300 мл воды

25 г желе

10 г ванильного сахара

30 г сахара

80 г бисквита или печенья

200 г клубники

250 г творога домашнего кисломолочного

В воду добавляем желатин и оставляем набухать.

Берем 200 мл кипятка и добавляем пакетик желе и размешиваем до полного растворения.

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Далее в набухший желатин добавляем сахар, ванильный сахар. И прогреваем в микроволновке, пока желатин не растворится. Так что вторая желирующая масса у нас готова.

Начинаем собирать десерт.

Берем емкость и выливаем на ее дно несколько ложечек прозрачной желирующей смеси, чтобы наш десерт прикрепился. На дно выкладываем бисквит или печенье. Но печенье предварительно надо смочить в ванильном сиропе. Затем отправляем наш контейнер с бисквитом в холодильник.

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Пока бисквит стабилизируется, готовим творожную массу. Для этого кисломолочный творог комнатной температуры погружным блендером перебиваем до кремообразного состояния. Далее творог постепенно объединяем с прозрачной желатиновой смесью.

Достаем из холодильника контейнер с бисквитом и выливаем творожно-желатиновую смесь. И снова отправляем в холодильник.

Приблизительно через час достаем охлажденную и зафиксированную часть десерта и выкладываем на творожный слой порезанную клубнику. Сверху осторожно заливаем подготовленное желе. Накрываем крышкой или пищевой пленкой — и снова в холодильник до полного застывания массы.

Украсить готовый десерт можно мятой.

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Приятного аппетита!

Напомним рецепт мандаринового чизкейка.

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