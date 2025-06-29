Стиральная машина не поможет: как просто и эффективно вывести пятна от фломастеров

Женщины знают, что от некоторых пятен на одежде довольно трудно избавиться. Особенно это известно мамам, у которых есть малыши. Например, молоко и лимон помогут вывести пятна от травы на брюках и рубашках детей.

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А одежду с пятнами от фломастера перед стиркой тоже нужно обработать. Обычной машинной стиркой здесь не обойтись. Нужны дополнительные меры, утверждают на сайте UA новости.

Главное правило — не тереть пятно. Ватный диск смочить водкой, медицинским спиртом или лосьоном. Под пятно положить бумагу или клочок ткани, чтобы краска не отпечатывалась с другой стороны изделия. Аккуратно и бережно промакивать пятно ватным диском, пока оно не исчезнет, а затем постирать одежду привычным способом.

Также со следами спиртосодержащего маркера справится раствор уксуса (1 столовая ложка на 250 мл воды) или глицерин (нанести на пятно, замочить, прополоскать в соленой воде).

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Можно смешать соду с нашатырем (1 к 2) до состояния пасты и нанести на 3 минуты. После этого нужно быстро протереть пятно и постирать.

Или хозяйское мыло развести с водой, залить небольшим количеством спирта, а через 15 минут обработать пятно.

Если фломастер масляный, то поможет средство для мытья посуды, которое предварительно нужно смешать с водой.

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Маркер на масляной основе также можно постирать растительным маслом. Обычное масло нанести на пятно. Оставить на несколько часов, а затем добавить в воду средства для мытья посуды или пищевой крахмал.

Другой способ предполагает использование зубной пасты. Нанести ее на пятно и дать высохнуть, а затем постирать.

Надо отметить, что любое средство нужно протестировать на незаметном участке с изнанки.

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