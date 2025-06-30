Клубничный чизкейк: можно тем, кто боится поправиться

Летом особенно хочется легких освежающих десертов. Поэтому вам нужно приготовить вкусный чизкейк, который не повредит фигуре. Его можно давать детям, если у них нет аллергии на клубнику, делится диетолог Екатерина Черкасская.

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Ингредиенты: Овсянка плющенная — 40 г

Орехи — 20 г

Семена чиа — 1 ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Творог нежирный — 70 г

Йогурт густой и нежирный — 20 г

Клубника — 60 г

Мед — 1 ч. л.

Желатин — 10 г

Вода — 50 г

Ванилин и корица — по вкусу.

Приготовление:

Готовим основу. Смешиваем в блендере овсянку, орешки, семена чиа и яйцо.

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Выкладываем основу в форму, делаем бортики и выпекаем 15 минут при 180 градусах.

Готовим творожную основу. В чаше блендера смешиваем творог и йогурт, добавляем мед. Клубнику нарезаем небольшими кусочками. Желатин разводим в воде и нагреваем до полного растворения. Смешиваем клубнику с творожной основой и осторожно добавляем желатин. Добавляем творожную основу к запеченной основе чизкейка и отправляем в холодильник на ночь.

Напомним рецепт десерта с печеньем и клубникой.

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