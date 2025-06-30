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Клубничный чизкейк: можно тем, кто боится поправиться
Летом особенно хочется легких освежающих десертов. Поэтому вам нужно приготовить вкусный чизкейк, который не повредит фигуре. Его можно давать детям, если у них нет аллергии на клубнику, делится диетолог Екатерина Черкасская.
Ингредиенты:
- Овсянка плющенная — 40 г
- Орехи — 20 г
- Семена чиа — 1 ч. л.
- Яйцо — 1 шт.
- Творог нежирный — 70 г
- Йогурт густой и нежирный — 20 г
- Клубника — 60 г
- Мед — 1 ч. л.
- Желатин — 10 г
- Вода — 50 г
- Ванилин и корица — по вкусу.
Приготовление:
Готовим основу. Смешиваем в блендере овсянку, орешки, семена чиа и яйцо.
Выкладываем основу в форму, делаем бортики и выпекаем 15 минут при 180 градусах.
Готовим творожную основу. В чаше блендера смешиваем творог и йогурт, добавляем мед. Клубнику нарезаем небольшими кусочками. Желатин разводим в воде и нагреваем до полного растворения. Смешиваем клубнику с творожной основой и осторожно добавляем желатин. Добавляем творожную основу к запеченной основе чизкейка и отправляем в холодильник на ночь.
Напомним рецепт десерта с печеньем и клубникой.66
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