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Книга рецептов

Невероятная галета с абрикосами: готовится очень просто

22:01 30 июня 2025
галета с абрикосами. Фото Марины Гармаш

Домашняя выпечка напоминает нам вкусы детства. С нами они остаются на всю жизнь. Иногда даже становятся эталонными.

Приготовьте галету с абрикосами, рецептом которой с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар-гастроблогер Марина Гармаш, и вы почувствуете вкус лета.

- В приготовлении галеты нет ничего сложного, — говорит Марина Гармаш. — Должно быть тонкое тесто и много сочной начинки.

Галета с абрикосами

  • 70 мл воды
  • 70 мл масла
  • щепотка соли
  • 180 г муки
  • 0, 5 ч. л. разрыхлителя

Дополнительно:

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  • абрикосы
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала

Для смазывания: сметана

Для посыпки: ванильный сахар и миндальные хлопья

Удалите косточки из абрикосов, нарежьте дольками. Для теста просейте муку, добавьте разрыхлитель, щепотку соли (очень маленькую). Доведите воду с маслом до кипения, введите в муку. Быстро перемешайте ложкой. Дайте остыть, раскатайте тонко на пергаменте. Сразу переложите на противень.

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Крахмал и сахар перемешайте, насыпьте часть смеси на середину теста, затем сверху положите абрикосы. Отодвиньте от края примерно 2 сантиметра. Сформируйте галету. Смажьте тесто сметаной, посыпьте миндальными хлопьями и ванильным сахаром.

Выпекайте при температуре 180 градусов 35 — 40 минут. Подавать такую выпечку можно как теплую, так и охлажденную.

Вкусных и приятных моментов!

Напомним рецепт галеты с фруктами.

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Фото из альбома Марины Гармаш

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