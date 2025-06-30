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Невероятная галета с абрикосами: готовится очень просто
Домашняя выпечка напоминает нам вкусы детства. С нами они остаются на всю жизнь. Иногда даже становятся эталонными.
Приготовьте галету с абрикосами, рецептом которой с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар-гастроблогер Марина Гармаш, и вы почувствуете вкус лета.
- В приготовлении галеты нет ничего сложного, — говорит Марина Гармаш. — Должно быть тонкое тесто и много сочной начинки.
Галета с абрикосами
- 70 мл воды
- 70 мл масла
- щепотка соли
- 180 г муки
- 0, 5 ч. л. разрыхлителя
Дополнительно:
- абрикосы
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. кукурузного крахмала
Для смазывания: сметана
Для посыпки: ванильный сахар и миндальные хлопья
Удалите косточки из абрикосов, нарежьте дольками. Для теста просейте муку, добавьте разрыхлитель, щепотку соли (очень маленькую). Доведите воду с маслом до кипения, введите в муку. Быстро перемешайте ложкой. Дайте остыть, раскатайте тонко на пергаменте. Сразу переложите на противень.
Крахмал и сахар перемешайте, насыпьте часть смеси на середину теста, затем сверху положите абрикосы. Отодвиньте от края примерно 2 сантиметра. Сформируйте галету. Смажьте тесто сметаной, посыпьте миндальными хлопьями и ванильным сахаром.
Выпекайте при температуре 180 градусов 35 — 40 минут. Подавать такую выпечку можно как теплую, так и охлажденную.
Вкусных и приятных моментов!
Напомним рецепт галеты с фруктами.
Фото из альбома Марины Гармаш101
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