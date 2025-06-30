Невероятная галета с абрикосами: готовится очень просто

Домашняя выпечка напоминает нам вкусы детства. С нами они остаются на всю жизнь. Иногда даже становятся эталонными.

Приготовьте галету с абрикосами, рецептом которой с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар-гастроблогер Марина Гармаш, и вы почувствуете вкус лета.

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- В приготовлении галеты нет ничего сложного, — говорит Марина Гармаш. — Должно быть тонкое тесто и много сочной начинки.

Галета с абрикосами 70 мл воды

70 мл масла

щепотка соли

180 г муки

0, 5 ч. л. разрыхлителя Дополнительно: РЕКЛАМА абрикосы

2 ст. л. сахара

1 ст. л. кукурузного крахмала Для смазывания: сметана Для посыпки: ванильный сахар и миндальные хлопья

Удалите косточки из абрикосов, нарежьте дольками. Для теста просейте муку, добавьте разрыхлитель, щепотку соли (очень маленькую). Доведите воду с маслом до кипения, введите в муку. Быстро перемешайте ложкой. Дайте остыть, раскатайте тонко на пергаменте. Сразу переложите на противень.

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Крахмал и сахар перемешайте, насыпьте часть смеси на середину теста, затем сверху положите абрикосы. Отодвиньте от края примерно 2 сантиметра. Сформируйте галету. Смажьте тесто сметаной, посыпьте миндальными хлопьями и ванильным сахаром.

Выпекайте при температуре 180 градусов 35 — 40 минут. Подавать такую выпечку можно как теплую, так и охлажденную.

Вкусных и приятных моментов!

Напомним рецепт галеты с фруктами.

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Фото из альбома Марины Гармаш

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