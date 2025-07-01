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Невероятно вкусный овощной лаваш: ешьте — и худейте

13:54 1 июля 2025
Рецепт овощного лаваша от Юлии Шевчук. Фото - скриншот

Диетолог Екатерина Черкасская ранее делилась рецептом чебуреков, которые не будут влиять на фигуру отрицательно, а ее коллега Юлия Шевчук рассказала, как приготовить диетический лаваш — овощной.

Диетолог утверждает, что калорийность овощного лаваша на 100 г (без начинки) составляет 118 ккал (6,7 г белков, 6,5 г жиров и 7,9 г углеводов).

Ингредиенты:

  • Морковь — 80 г натертого;
  • Картофель — 120 г натертого;
  • Кабачок — 150 г натертого (после удаления лишней жидкости);
  • Яйцо;
  • Моцарелла — 100 г;
  • Соль, черный перец;
  • Чесночный порошок, сладкий красный перец, чабрец, сушеный укроп — по ½ ч. л.

Приготовление:

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  • Овощи почистить и натереть, отжать кабачковую жидкость.
  • Добавить в овощи яйцо и специи, перемешать.
  • Добавить сыр и снова перемешать.
  • Противень застелить пергаментом, выложить смесь несколькими тонкими кружочками и выпекать 25−30 минут при температуре 180 °C.
  • Дать остыть и осторожно снять с деко.
  • В качестве начинки можно использовать авокадо, курицу, крем-сыр или салат.

Рецепт диетического форшмака читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

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