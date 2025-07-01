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Книга рецептов
13:54 — 1 июля 2025
Невероятно вкусный овощной лаваш: ешьте — и худейте
Диетолог Екатерина Черкасская ранее делилась рецептом чебуреков, которые не будут влиять на фигуру отрицательно, а ее коллега Юлия Шевчук рассказала, как приготовить диетический лаваш — овощной.
Диетолог утверждает, что калорийность овощного лаваша на 100 г (без начинки) составляет 118 ккал (6,7 г белков, 6,5 г жиров и 7,9 г углеводов).
Ингредиенты:
- Морковь — 80 г натертого;
- Картофель — 120 г натертого;
- Кабачок — 150 г натертого (после удаления лишней жидкости);
- Яйцо;
- Моцарелла — 100 г;
- Соль, черный перец;
- Чесночный порошок, сладкий красный перец, чабрец, сушеный укроп — по ½ ч. л.
Приготовление:
- Овощи почистить и натереть, отжать кабачковую жидкость.
- Добавить в овощи яйцо и специи, перемешать.
- Добавить сыр и снова перемешать.
- Противень застелить пергаментом, выложить смесь несколькими тонкими кружочками и выпекать 25−30 минут при температуре 180 °C.
- Дать остыть и осторожно снять с деко.
- В качестве начинки можно использовать авокадо, курицу, крем-сыр или салат.
Рецепт диетического форшмака читайте на нашем сайте.
Фото — скриншот207
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