Диетолог Екатерина Черкасская ранее делилась рецептом чебуреков, которые не будут влиять на фигуру отрицательно, а ее коллега Юлия Шевчук рассказала, как приготовить диетический лаваш — овощной.

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Диетолог утверждает, что калорийность овощного лаваша на 100 г (без начинки) составляет 118 ккал (6,7 г белков, 6,5 г жиров и 7,9 г углеводов).

Ингредиенты: Морковь — 80 г натертого;

Картофель — 120 г натертого;

Кабачок — 150 г натертого (после удаления лишней жидкости);

Яйцо;

Моцарелла — 100 г;

Соль, черный перец;

Чесночный порошок, сладкий красный перец, чабрец, сушеный укроп — по ½ ч. л. Приготовление: РЕКЛАМА Овощи почистить и натереть, отжать кабачковую жидкость.

Добавить в овощи яйцо и специи, перемешать.

Добавить сыр и снова перемешать.

Противень застелить пергаментом, выложить смесь несколькими тонкими кружочками и выпекать 25−30 минут при температуре 180 °C.

Дать остыть и осторожно снять с деко.

В качестве начинки можно использовать авокадо, курицу, крем-сыр или салат.

Рецепт диетического форшмака читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

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