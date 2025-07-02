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Тельцам не стоит сегодня спорить с начальством, а Девам нужно расслабиться: гороскоп на 2 июля
Специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на текущую неделю, а астрологи рассказали, какой будет среда, 2 июля. В этот день нужно быть готовым к любым сюрпризам судьбы, которые не заставят себя долго ждать, информирует ТСН.
Козерог
Не стоит сегодня строить грандиозные профессиональные планы — вряд ли удастся выполнить и половину из них. Лучше уделите время себе.
Водолей
Как бы сильно вы ни обижались на близкого человека, не отталкивайте его, если он захочет извиниться. Похоже, он искренне раскаялся.
Рыбы
Прежде чем осуждать других, вспомните: вы сами не без греха. Будьте терпимы к чужим недостаткам.
Овен
Используйте день для дел, на которые вечно не хватает времени: разберите документы, шкафы, выбросьте старое.
Телец
Избегайте споров с коллегами и начальством. Это может испортить атмосферу на работе или создать проблемы с руководством.
Близнецы
День обещает быть очень продуктивным, но только если вы сосредоточитесь на работе и не будете отвлекаться на мелочи. Даже незначительные детали могут выбить вас из колеи.
Рак
Отличный день для восстановления связей. Если скучаете по кому-то, не предавайтесь воспоминаниям — позвоните.
Лев
Не стоит демонстрировать близкому человеку свою полную независимость. Возможно, он мечтает, чтобы вы показали уязвимость, и он смог бы о вас позаботиться.
Дева
Может нахлынуть моральная усталость. Не притворяйтесь стойкими — расслабьтесь и отдохните, например, на природе с друзьями.
Весы
Если давно не в радость работа, возможно, пора искать другую. Начните просматривать вакансии и ходить на собеседования.
Скорпион
Финансовые предложения не отметайте сразу, но и не соглашайтесь необдуманно. Сначала тщательно все проанализируйте.
Стрелец
Лучшее средство от плохого настроения — общение с друзьями. Интересные разговоры помогут забыть обо всем.
Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили гороскоп на июль для всех знаков зодиака.3314
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