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Печенье «Орешки»: прекрасная выпечка для утренних чаепитий
Классика, которая нравится даже самым взыскательным ценителям десертов. Хрустящая корочка и нежная сладкая начинка из сгущенки создают идеальный баланс вкусов. Это то, что делает нашу жизнь немного слаще, делится фудблогер Талли Королева.
Тесто:
250 г маргарина (масла)
2,5 ст. муки
0,5 ст. сахара
1 яйцо
1 желток
0,5 ч. л. соды потушить уксусом (лимонным соком)
2 ст. л. смальца
Замесить тесто, поставить на ночь в холодильник. Сформировать шарики, наполнить формы, поставить их на противень. Выпекаем при температуре 175 градусов Цельсия до золотистого цвета.
Крем:
100 г сливочного масла
баночка вареной сгущенки
Все хорошо сбить миксером.
Ранее Талли Королева рассказывала, как приготовить ароматный кекс с сыром.
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Фото Талли Королевы200
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