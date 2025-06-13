Печенье «Орешки»: прекрасная выпечка для утренних чаепитий

Классика, которая нравится даже самым взыскательным ценителям десертов. Хрустящая корочка и нежная сладкая начинка из сгущенки создают идеальный баланс вкусов. Это то, что делает нашу жизнь немного слаще, делится фудблогер Талли Королева.

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Тесто:

250 г маргарина (масла)

2,5 ст. муки

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0,5 ст. сахара

1 яйцо

1 желток

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0,5 ч. л. соды потушить уксусом (лимонным соком)

2 ст. л. смальца

Замесить тесто, поставить на ночь в холодильник. Сформировать шарики, наполнить формы, поставить их на противень. Выпекаем при температуре 175 градусов Цельсия до золотистого цвета.

Крем:

100 г сливочного масла

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баночка вареной сгущенки

Все хорошо сбить миксером.

Ранее Талли Королева рассказывала, как приготовить ароматный кекс с сыром.

Фото Талли Королевы

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