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Незаметные ягоды с уникальными свойствами: этого о малине вы не знали
Мы обычно относимся к малине как к обычной ягоде — легкой, сладкой, сезонной, дополнению к тортам и холодным чизкейкам. На самом деле она скрывает множество ценных свойств, которые могут быть особенно полезны для женщин старше пятидесяти. Это тот момент, когда организм начинает требовать от нас большей заботы, а гормоны делают, что хотят. В такой ситуации следует иметь под рукой что-то, что поможет поддержать здоровье без похода в аптеку. И тут появляется малина. Она богата на витамин С, который поддерживает иммунитет, помогает в выработке коллагена и действует как естественный щит против старения кожи. Один стакан свежей малины содержит почти 40 процентов суточной потребности в этом витамине. Кроме того, в ягоде есть витамин К, Е, марганец, магний, калий и много клетчатки — около 8 граммов в одной порции. Клетчатка — союзник номер один каждой женщины за 50 лет, ведь она помогает пищеварению, стабилизирует уровень сахара в крови и дает большее чувство сытости, пишет издание Kobieta.
А, как известно, чем меньше скачков глюкозы, тем лучше вы себя чувствуете и тем легче поддерживать вес. После пятидесяти, когда сердце все больше требует внимания, такая защита прямо от природы может сделать многое. А если добавить к этому противовоспалительный эффект и поддержание эластичности сосудов, то у нас есть идеальные плоды.
Нельзя игнорировать и вопросы мозга. Малина благодаря содержанию не только антоцианов, но и элагитанинов и других фенольных соединений имеет нейропротекторный эффект. Что это значит на практике? Что она может оградить клетки мозга от дегенерации, улучшить память и концентрацию, а также замедлить процессы старения нервной системы. Это отличная новость для всех, кто боится «тумана мозга» в старости, проблем с концентрацией внимания или таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.
Интересно, что малина имеет низкий гликемический индекс и много клетчатки. Но это еще не все — содержащиеся в ней активные вещества помогают ограничить повышение уровня глюкозы после еды и улучшить чувствительность клеток к инсулину. Для женщин старше пятидесяти, которые иногда начинают бороться с инсулинорезистентностью или даже диабетом 2 типа, это чрезвычайно ценная поддержка.
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