Стабилизирует уровень глюкозы и циркадный ритм: чем полезны ранние ужины

Как показывают некоторые исследования, мы все чаще ужинаем за несколько часов до сна. Ранний ужин может улучшить наше самочувствие и общее состояние здоровья, пишет Medonet. Стоит убедиться, что ужин сытный и обеспечивает необходимые питательные вещества. Если мы ужинаем в 17:00, а потом в 21:00 чувствуем голод и тянемся к перекусам, идея раннего ужина не будет иметь смысла.

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Большинство диетологов придерживаются правила, что мы должны ужинать примерно за 2−3 часа до сна. Так что 17:00 — не слишком ли рано? Это зависит от нашего циркадного ритма. Если для нас это слишком рано, стоит подумать о немного более позднем часе последнего приема пищи.

Тара Шмидт, зарегистрированный диетолог клиники Майо, отмечает, что ужин за три-четыре часа до сна может помочь предотвратить изжогу и кислотный рефлюкс. Ранний ужин дает время для физической активности, которая поддерживает процесс пищеварения. Мы не ложимся спать с полным желудком.

Сертифицированный диетолог и автор книги «Любите еду, которая любит вас в ответ» Илана Мульштейн подчеркивает, что раннее употребление пищи может привести к более здоровому выбору еды. Когда вы возвращаетесь домой с работы голодными, у вас есть возможность приготовить питательное блюдо вместо того, чтобы тянуться к обработанным снекам.

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Позднее употребление пищи связано с большим потреблением калорий и повышенным риском ожирения. Исследования показывают, что раннее употребление пищи может улучшить чувствительность к инсулину, что особенно важно для людей с диабетом или ожирением. Ранние ужины также могут стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Регулярное время приема пищи помогает регулировать циркадный ритм организма, что может улучшить качество сна. Нерегулярное питание может увеличить риск заболеваний, поэтому стоит убедиться, что у вас есть определенное время приема пищи.

Исследования показывают, что семьи, которые ужинают до 18:15, проводят больше времени вместе. Совместное употребление пищи может улучшить психическое здоровье и самочувствие, добавляя смысла ежедневным ритуалам.

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Вам не нужно ужинать в 17:30, если это для вас слишком рано. Попробуйте разное время, например, 18:30 или 19:00, чтобы найти лучшее для себя. Попробуйте планировать свои приемы пищи, чтобы избежать перекусов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какие продукты можно есть поздно вечером без чувства вины.

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