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Книга рецептов

Воздушный творожный пудинг: как приготовить вкусный и полезный завтрак

20:08 7 июля 2025
Творожный пудинг

Если вы на диете и хотите сделать свое меню более интересным, смело готовьте это блюдо. Продукты, которые нужны, точно есть в вашем холодильнике. Немного времени уходит на сам процесс, поэтому это еще один плюс десерта, делится диетолог Екатерина Черкасская.

Творожный пудинг

Ингредиенты:

творог маложирный — 100 г

яблоко — 80 г

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яйцо — 1 шт.

изюм — 20 г

мука овсяная или кукурузная -1 ст. л.

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мед — ½ ч. л.

ванилин и корица по вкусу

Приготовление

Яблоко натираем на терке, изюм заливаем кипятком.

В блендере смешиваем творог, яйцо, яблоко, мед и муку. Перемешиваем до однородной массы. Чем лучше перемешаете, тем воздушнее будет пудинг. Добавляем изюм и специи. И выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов.

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При подаче можно полить йогуртом или растопленным шоколадом, посыпать орешками или цукатами.

Ранее диетолог Екатерина Черкасская рассказывала о приготовлении сытной выпечки, которую можно даже на диете.

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