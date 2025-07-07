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- 07.07 20:08 Воздушный творожный пудинг: как приготовить вкусный и полезный завтрак
Воздушный творожный пудинг: как приготовить вкусный и полезный завтрак
Если вы на диете и хотите сделать свое меню более интересным, смело готовьте это блюдо. Продукты, которые нужны, точно есть в вашем холодильнике. Немного времени уходит на сам процесс, поэтому это еще один плюс десерта, делится диетолог Екатерина Черкасская.
Творожный пудинг
Ингредиенты:
творог маложирный — 100 г
яблоко — 80 г
яйцо — 1 шт.
изюм — 20 г
мука овсяная или кукурузная -1 ст. л.
мед — ½ ч. л.
ванилин и корица по вкусу
Приготовление
Яблоко натираем на терке, изюм заливаем кипятком.
В блендере смешиваем творог, яйцо, яблоко, мед и муку. Перемешиваем до однородной массы. Чем лучше перемешаете, тем воздушнее будет пудинг. Добавляем изюм и специи. И выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов.
При подаче можно полить йогуртом или растопленным шоколадом, посыпать орешками или цукатами.
Ранее диетолог Екатерина Черкасская рассказывала о приготовлении сытной выпечки, которую можно даже на диете.
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