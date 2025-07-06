Пиде с сыром и томатами: сытная выпечка, которую можно даже на диете

Если вы интересуетесь блюдами турецкой кухни, можно на завтрак приготовить блюдо под названием «Пиде». Это выпечка с разными начинками, очень сытная и вкусная, делится диетолог Екатерина Черкасская.

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Ингредиенты: Яйцо — 1 шт.

Сыр кисломолочный маложирный — 100 г

Шпинат — 20 г

Помидор — 60 г

Оливки — 20 г

Томатная паста — 1 ч. л.

Мука овсяная/цельнозерновая — 30 г

Разрыхлитель — ¼ ч. л.

Сыр твердый маложирный — 30 г

Йогурт густой маложирный — 1 с. л.

Зелень и специи — по вкусу

Приготовление:

Смешиваем в блендере яйцо с йогуртом и творогом. К творожной массе добавляем муку и разрыхлитель, тщательно перемешиваем.

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Влажными руками формируем пиде (лодочку) и выкладываем на пергаментную бумагу. Прокалываем низ и выпекаем 15 мин при 180 градусах.

Помидор нарезаем мелким кубиком, шпинат — мелко, сыр — натираем на терке. Шпинат обжариваем на сковороде 2 — 3 мин.

Смазываем пиде томатной пастой, выкладываем шпинат, поверх шпината помидоры и нарезанные кружочками оливки. Сверху посыпаем натертым сыром и выпекаем 10 мин при 180 градусах.

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Тем, кто следит за фигурой, советуем также приготовить кабачковую пиццу на сковороде, а на десерт — морковно-яблочное печенье.

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