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Пиде с сыром и томатами: сытная выпечка, которую можно даже на диете
Если вы интересуетесь блюдами турецкой кухни, можно на завтрак приготовить блюдо под названием «Пиде». Это выпечка с разными начинками, очень сытная и вкусная, делится диетолог Екатерина Черкасская.
Ингредиенты:
- Яйцо — 1 шт.
- Сыр кисломолочный маложирный — 100 г
- Шпинат — 20 г
- Помидор — 60 г
- Оливки — 20 г
- Томатная паста — 1 ч. л.
- Мука овсяная/цельнозерновая — 30 г
- Разрыхлитель — ¼ ч. л.
- Сыр твердый маложирный — 30 г
- Йогурт густой маложирный — 1 с. л.
- Зелень и специи — по вкусу
Приготовление:
Смешиваем в блендере яйцо с йогуртом и творогом. К творожной массе добавляем муку и разрыхлитель, тщательно перемешиваем.
Влажными руками формируем пиде (лодочку) и выкладываем на пергаментную бумагу. Прокалываем низ и выпекаем 15 мин при 180 градусах.
Помидор нарезаем мелким кубиком, шпинат — мелко, сыр — натираем на терке. Шпинат обжариваем на сковороде 2 — 3 мин.
Смазываем пиде томатной пастой, выкладываем шпинат, поверх шпината помидоры и нарезанные кружочками оливки. Сверху посыпаем натертым сыром и выпекаем 10 мин при 180 градусах.
Тем, кто следит за фигурой, советуем также приготовить кабачковую пиццу на сковороде, а на десерт — морковно-яблочное печенье.158
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