Манипулятивная журналистика: политтехнолог рассказал, как в Украине работают схемы инфовымогательства

В Украине годами существует теневой рынок информационного шантажа под прикрытием псевдорасследований. Как сообщает издание «Главное в Украине», исполнительный директор Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook рассказал о схемах давления, которые используют отдельные медиаресурсы для обогащения, манипулируя репутациями компаний и предпринимателей.

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По словам политтехнолога, самым ярким примером такой схемы является сайт «Антикор», который под видом «антикоррупционного портала» размещает сомнительные материалы, часто содержащие искаженные или фейковые данные. После этого представители ресурса предлагают удалить контент — за деньги.

Как отмечает эксперт, цена такого «очищения» стартует с нескольких тысяч долларов и может достигать десятков тысяч. Если предложение игнорируют — публикацию умножают на десятках «зеркальных» сайтов и телеграм-каналов. Такая тактика создает иллюзию общественного резонанса и наносит реальный репутационный ущерб компаниям и предпринимателям.

В примерах, приведенных Голобуцким, фигурируют как крупные украинские бренды, так и международные компании, которые сталкивались с шантажом и подавали судебные иски. Некоторые выиграли дела, но большинство пострадавших вынуждены нести репутационные потери без реальной защиты со стороны государства.

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По его словам, публикации «Антикора» уже касались ряда компаний:

АТБ-Маркет — серия материалов о «тендерных злоупотреблениях», хотя ни одного решения по этим делам не было. Публикации остались.

Укрспирт (Михаил Лабутин) — несколько обвинений в «распилах», в итоге — судебные опровержения.

Toshiba Medical — суд признал материал фейковым, обязал удалить.

Global Spirits — часть фактов была искажена, что подтверждено судом.

Eliminalia — испанская компания выиграла суд в 2024 году за публикацию с клеветой.

bill_line — фигурирует в делах без официальных обвинений, с вымышленными эпизодами и несуществующими контрагентами. Компания доказывает это в суде.

Киевский картонно-бумажный комбинат — обвиняет «Антикор» в шантаже после публикаций о коррупции. Дело рассматривается в Хозяйственном суде Киева.

Игорь Стаковиченко — суд признал материалы недостоверными и обязал их официально опровергнуть. Но тексты остались на партнерских сайтах «Антикора».

«На фоне громких компаний остаются менее заметные истории небольших бизнесов или физических лиц, которые просто не выдерживают давления. С ними тоже работает эта схема — только дешевле и проще. Выбор жертвы часто зависит не от „общественного интереса“, а от того, кто заплатил за выстрел», — отмечает политтехнолог.

Голобуцкий подчеркивает, что корни этой системы — в правовом вакууме: отсутствии четких механизмов противодействия информационному вымогательству и слабой реакции правоохранительных органов. Он призывает бизнес не молчать, документировать случаи давления, обращаться в суд и публично заявлять о подобных действиях. Ведь, как резюмирует эксперт, «без законодательных изменений они и дальше будут влиять на репутации и политику».

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Напомним, по состоянию на сегодня сайт «Антикор» официально заблокирован на территории Украины.

Основанием для этого стали:

распоряжение Госспецсвязи и защиты информации № 281/3082 от 13.05.2025 г. по представлению Службы безопасности Украины.

представлению Службы безопасности Украины. многочисленные обращения пострадавших компаний и юристов.

подозрения в связях со структурами, связанными с рф (о чем есть отдельные журналистские расследования).

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