«На вручение Томоса мы должны были предоставить из сокровищ лавры что-то особенное. Выбрали вот этот шедевр»: в Киеве открылась потрясающая выставка

В честь 1700-летия Первого Вселенского (Никейского) собора в Национальном заповеднике «Киево-Печерская лавра» открылась выставка «Троица Святая, слава Тебе!». О самых интересных экспонатах «ФАКТАМ» рассказали куратор этой выставки, заведующая сектором лаврского заповедника Инна Ивакина и ее коллега Галина Листопад.

«Изображения орудий пыток напоминали прихожанам, что младенцу Иисусу придется в будущем пережить мучения ради спасения человечества от грехов»

— Накануне приезда Вселенского патриарха Варфоломея I в Киев в январе 2019 года для вручения митрополиту Епифанию Томоса об автокефалии Православной церкви Украины возникла идея, чтобы на этой торжественной церемонии в Софийском соборе разместить на видном месте какой-то особенно выразительный предмет сакрального искусства из собрания лаврского заповедника, — рассказала «ФАКТАМ» заведующая сектором Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Галина Листопад. — Мы выбрали тогда серебряный с позолотой крест XVIII столетия. Ведь это прекрасная утонченная работа, на уровне лучших европейских образцов ювелирного искусства. Тогда в Софию Киевскую на историческую церемонию вручения Томоса крест сопровождал от нашего заповедника известный художник-реставратор Виталий Курлов, ныне защищающий Украину на фронте. И сейчас этот шедевр сакрального искусства мы показываем на выставке.

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— Известно, кто его создал?

— К сожалению, нет. Но мы точно знаем, что это работа одного из киевских ювелиров XVIII века. К сожалению, среди них не было принято ставить авторские клейма на свои произведения.

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— Этот крест является вкладом (подарком) в Успенский собор Киево-Печерской лавры, — говорит куратор выставки Инна Ивакина. - В прошлые века многие состоятельные люди делали вклады именно в Успенский собор, потому что это было особенно престижно. Люди делали вклады ради прощения грехов, чтобы увековечить свое имя.

Высокого художественного уровня крест, который был предоставлен на церемонию вручения Томоса

— Здесь есть экспонаты с интересной историей? — задаю вопрос Инне Ивакиной.

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— Среди таких я назвала бы две иконы, которые находились в старинной деревянной Николаевской церкви, построенной в 1730 году в селе Синява (Рокитнянский район Киевской области). На одной из этих икон изображен Бог Отца и Святой Дух, на другой — Бог Сын (младенец Христос). Вокруг них располагались семь архангелов с орудиями пыток Иисуса Христа. Понимаете, Христос здесь изображен младенцем. Поэтому орудия пыток напоминали верующим, что Ему в будущем придется пережить мучения ради спасения человечества от грехов.

То есть вместе эти две иконы и семь архангелов вокруг — это невероятно выразительный художественный комплекс. Но он был в плохом состоянии. Поэтому один искусствовед, увидевший его в той церкви, написал письмо генеральному директору Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» с призывом спасти эти уникальные произведения (это было еще в советские времена). В результате в Синяву была снаряжена экспедиция. Ее участники аккуратно демонтировали эти иконы и архангелов. Далее — накрутили иконы на специальные валы и в таком виде привезли в Киев.

Здесь следует сказать, что в те времена в Киево-Фроловском монастыре размещались реставрационные мастерские, которые могли спасать художественные произведения больших размеров. Туда и передали иконы из церкви в Синяве.

Спасенные реставраторами иконы из деревянной церкви в Синяве

— Реставрацию провели специалисты, работавшие в Киево-Фроловском монастыре?

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— Да. Тогда этим экспонатам фактически дали вторую жизнь. Добавлю, что они дополняют друг друга, потому что на них изображена Святая Троица: Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Наши специалисты предположили, что это работа иконописцев Киево-Печерской лавры. То есть в XVIII веке лаврских иконописцев пригласили для росписи церкви в селе Синява.

Еще следует сказать, что в советские времена деревянный храм в Синяве планировали перевезти в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (Киевский музей под открытым небом), что на окраине столицы в Пирогово. В 1982 году была разработана соответствующая проектная документация — церковь должны были разобрать и сложить заново на территории музея. Но в конце концов она осталась на своем аутентичном месте в Синяве. Наверное, не хватило ресурсов, чтобы перевезти.

«В экспозицию выставки мы включили двустороннюю икону, на одной стороне которой изображена Богородица вместе с ее мамой Святой Анной, маленьким Иисусом и Духом Святым»

— Еще обратите ваше внимание на икону, подобной которой в нашей коллекции нет, — продолжает Инна Ивакина. — Она написана в западноевропейской манере. Вместе с другими предметами сакрального искусства эта икона поступила в наш заповедник в 1945 году. До этого она хранилась в коллекции церковно-археологического музея при Свято-Богородицком братстве города Холма (ныне это польский город Хелм).

— Что необычного в этой иконе?

— На ней Святая Троица изображена вместе с Богородицей. Перед Божией Матерью изображен Дух Святой в виде голубя. К нему идут красные шлейфы от двух пылающих сердец, которые держат в руках Бог Отец и Бог Сын. В нижней части изображены Адам и Ева. Еще раз скажу, что в нашей коллекции всего одна икона с таким изображением Святой Троицы.

В лаврской коллекции это единственная икона с таким изображением Святой Троицы.

Покажу еще одну западно-украинскую икону конца XVIII века. Одна из ее особенностей состоит в том, что она двусторонняя. Мы демонстрируем ее той стороной, на которой изображена Богородица вместе с ее мамой Святой Анной, маленьким Иисусом и Духом Святым, который сходит на Иисуса. А с другой стороны этой народной иконы есть изображение патриархальной Святой Троицы.

Двухсторонняя западноукраинская икона

— Какие еще экспонаты выставки вы считаете центральными?

— Они все очень ценны. Важно подчеркнуть, что мы выстроили экспозицию таким образом, что все экспонаты, так сказать, находятся в диалоге. То есть призваны с разных сторон рассказать посетителям о догмате Святой Троицы. Вместе они — это целый рассказ.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самых ценных экспонатах масштабной выставки «Мазепа. Стратегия европейской Украины: большое собрание артефактов времен выдающегося гетмана в Лавре» в Национальном заповеднике «Киево-Печерская лавра».

На фото в заголовке: Инна Ивакина: «Мы выстроили экспозицию так, что все экспонаты с разных сторон рассказали посетителям о догмате Святой Троицы»

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