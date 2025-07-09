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Шоколадный брауни с вишнями: такой вкусный и полезный завтрак порадует вашу семью
Вы должны насладиться этим вкусным десертом, который можно приготовить на завтрак или просто, чтобы порадовать детей. Кстати, такой брауни можно есть и тем, кто сейчас на активной стадии похудения, делится диетолог Екатерина Черкасская.
Ингредиенты:
банан — 50 г
яйцо — 1 шт.
овсянка плющенная — 30 г
вишни мороженые (свежие) — 50 г
какао — 1 ч. л.
разрыхлитель — ¼ ч. л.
миндальные хлопья — 10 г
мед — 1 ч. л.
ванилин — по вкусу
Приготовление
Перебиваем в блендере яйцо, банан, мед, какао и овсянку. Затем добавляем вишни, разрыхлитель и специи. Все тщательно перемешиваем. Выливаем тесто в форму для запекания, посыпаем миндальными хлопьями и выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов.
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