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Шоколадный брауни с вишнями: такой вкусный и полезный завтрак порадует вашу семью

20:08 9 июля 2025
Шоколадный брауни с вишней. Фото Екатерины Черкасской

Вы должны насладиться этим вкусным десертом, который можно приготовить на завтрак или просто, чтобы порадовать детей. Кстати, такой брауни можно есть и тем, кто сейчас на активной стадии похудения, делится диетолог Екатерина Черкасская.

Ингредиенты:

банан — 50 г

яйцо — 1 шт.

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овсянка плющенная — 30 г

вишни мороженые (свежие) — 50 г

какао — 1 ч. л.

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разрыхлитель — ¼ ч. л.

миндальные хлопья — 10 г

мед — 1 ч. л.

ванилин — по вкусу

Приготовление

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Перебиваем в блендере яйцо, банан, мед, какао и овсянку. Затем добавляем вишни, разрыхлитель и специи. Все тщательно перемешиваем. Выливаем тесто в форму для запекания, посыпаем миндальными хлопьями и выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов.

Ранее Екатерина Черкасская рассказывала, как приготовить на завтрак вкуснейший творожный пудинг.

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