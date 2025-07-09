Шоколадный брауни с вишнями: такой вкусный и полезный завтрак порадует вашу семью

Вы должны насладиться этим вкусным десертом, который можно приготовить на завтрак или просто, чтобы порадовать детей. Кстати, такой брауни можно есть и тем, кто сейчас на активной стадии похудения, делится диетолог Екатерина Черкасская.

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Ингредиенты:

банан — 50 г

яйцо — 1 шт.

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овсянка плющенная — 30 г

вишни мороженые (свежие) — 50 г

какао — 1 ч. л.

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разрыхлитель — ¼ ч. л.

миндальные хлопья — 10 г

мед — 1 ч. л.

ванилин — по вкусу

Приготовление

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Перебиваем в блендере яйцо, банан, мед, какао и овсянку. Затем добавляем вишни, разрыхлитель и специи. Все тщательно перемешиваем. Выливаем тесто в форму для запекания, посыпаем миндальными хлопьями и выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов.

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