Сливочный суп с кукурузой: вкусно и очень сытно

Суп из молодой кукурузы — настоящее вкуснятиа! По этому рецепту блюдо состоит из простых ингредиентов, быстро готовится и обязательно понравится вашим детям. Для приготовления супа можно использовать любое мясо или приготовить на овощном бульоне. Диетолог Екатерина Черкасская это сделала на куриных крыльях.

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Составляющие: Мясо любое, желательно курица.

Лук

Морковь

Кукуруза консервированная

Макароны из твердых сортов пшеницы, но можно использовать любые, желательно мелкие или «паутинка»

Сырок плавленый

Специи

Зелень по вкусу

Приготовление:

Ставим мясо на бульон и добавляем мелко нарезанный лук и морковь, нарезанную соломкой.

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Далее добавляем макароны и кукурузу и варим 5−7 минут. Затем добавляем плавленый сырок, специи и зелень и варим суп до готовности еще 5−7 мин.

А на десерт попробуйте приготовить невероятные лимонные кексы или корзинку из лаваша с ягодами и персиками.

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