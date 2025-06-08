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Книга рецептов

Сливочный суп с кукурузой: вкусно и очень сытно

20:08 8 июня 2025
Сливочный суп с кукурузой

Суп из молодой кукурузы — настоящее вкуснятиа! По этому рецепту блюдо состоит из простых ингредиентов, быстро готовится и обязательно понравится вашим детям. Для приготовления супа можно использовать любое мясо или приготовить на овощном бульоне. Диетолог Екатерина Черкасская это сделала на куриных крыльях.

Составляющие:

  • Мясо любое, желательно курица.
  • Лук
  • Морковь
  • Кукуруза консервированная
  • Макароны из твердых сортов пшеницы, но можно использовать любые, желательно мелкие или «паутинка»
  • Сырок плавленый
  • Специи
  • Зелень по вкусу

Приготовление:

Ставим мясо на бульон и добавляем мелко нарезанный лук и морковь, нарезанную соломкой.

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Далее добавляем макароны и кукурузу и варим 5−7 минут. Затем добавляем плавленый сырок, специи и зелень и варим суп до готовности еще 5−7 мин.

А на десерт попробуйте приготовить невероятные лимонные кексы или корзинку из лаваша с ягодами и персиками.

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