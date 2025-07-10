41.40 / 41.96 48.75 / 49.42
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Сработает даже в страшную жару: как быстро охладить стоящий под палящим солнцем салон автомобиля (лайфхак для водителей)

12:54 10 июля 2025
Как быстро охладить салон авто в жару. Фото - Pixabay

Во время жары в автомобилях, которые владельцы оставили под палящим солнцем, быстро нагревается салон. Опытные автомобилисты знают, как быстро охладить сиденье и руль в машине.

А автошкола «Час» делится своими лайфхаками для начинающих водителей. Знатоки отмечают, что, конечно, в машине можно включить кондиционер. Но это требует дополнительного расхода топлива. Более того, при резком перепаде температуры может треснуть лобовое стекло.

Читайте также: Сделайте так, когда жара до +35: как защитить лакокрасочное покрытие автомобиля от солнечных лучей

Они предлагают простой способ охлаждения салона, когда открывается одно из передних окон и 5−6 раз быстро открывается и закрывается задняя дверь с противоположной стороны.

РЕКЛАМА

Утверждается, что таким образом горячий воздух выйдет через дверь, а прохладный войдет в окно.

О том, как в жару предотвратить перегрев двигателя, читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

РЕКЛАМА

390

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

заправка авто. Фото pixabay

Цены на бензин в Украине резко изменятся в ближайшее время: к чему готовиться

Рост тарифов на коммуналку

Не 2500 гривен за 50 квадратов, а 9000: эксперт рассказал, как могут измениться платежки за коммунальные услуги

Гороскоп на 10 июля. Фото Pixabay

Тельцам важно сдержать эмоции, а Скорпионам нужно быть скромнее: гороскоп на 10 июля

Новая минимальная зарплата и минимальная пенсия вырастут несущественно, фото из открытых источников

Украинцам готовят новую минималку и пенсии: какие суммы обещают в Кабмине

Следующий материал
Новости партнеров