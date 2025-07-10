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Сработает даже в страшную жару: как быстро охладить стоящий под палящим солнцем салон автомобиля (лайфхак для водителей)
Во время жары в автомобилях, которые владельцы оставили под палящим солнцем, быстро нагревается салон. Опытные автомобилисты знают, как быстро охладить сиденье и руль в машине.
А автошкола «Час» делится своими лайфхаками для начинающих водителей. Знатоки отмечают, что, конечно, в машине можно включить кондиционер. Но это требует дополнительного расхода топлива. Более того, при резком перепаде температуры может треснуть лобовое стекло.
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Они предлагают простой способ охлаждения салона, когда открывается одно из передних окон и 5−6 раз быстро открывается и закрывается задняя дверь с противоположной стороны.
Утверждается, что таким образом горячий воздух выйдет через дверь, а прохладный войдет в окно.
О том, как в жару предотвратить перегрев двигателя, читайте на нашем сайте.
Фото — Pixabay390
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