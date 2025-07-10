Сработает даже в страшную жару: как быстро охладить стоящий под палящим солнцем салон автомобиля (лайфхак для водителей)

Во время жары в автомобилях, которые владельцы оставили под палящим солнцем, быстро нагревается салон. Опытные автомобилисты знают, как быстро охладить сиденье и руль в машине.

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А автошкола «Час» делится своими лайфхаками для начинающих водителей. Знатоки отмечают, что, конечно, в машине можно включить кондиционер. Но это требует дополнительного расхода топлива. Более того, при резком перепаде температуры может треснуть лобовое стекло.

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Они предлагают простой способ охлаждения салона, когда открывается одно из передних окон и 5−6 раз быстро открывается и закрывается задняя дверь с противоположной стороны.

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Утверждается, что таким образом горячий воздух выйдет через дверь, а прохладный войдет в окно.

О том, как в жару предотвратить перегрев двигателя, читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

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