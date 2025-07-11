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Важно для Украины: США собираются значительно увеличить закупки ракет к ЗРК Patriot
Армия США планирует потратить более 1,3 млрд долларов на ракеты Patriot в начинающемся 1 октября финансовом году. Согласно документам, сопровождающим запрос на бюджет на 2026 финансовый год, группа военных высокопоставленных чиновников увеличила план закупки самых современных перехватчиков Patriot с 3 376 до 13 773 единиц.
Том Карако, директор Проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований, сказал, что «четырехкратное увеличение количества перехватчиков Patriot звучит вполне логично». Это критически важно не только для Украины, но и для американских войск на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.
Новая цифра свидетельствует о приверженности армии ракетам Patriot, спрос на которые растет, поскольку США и их союзники и партнеры стремятся усилить противовоздушную оборону. Последняя модель — Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement или PAC-3 MSE, изготовленная компанией Lockheed Martin Corp. — может перехватывать дроны, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты.
Украина значительно полагается на батареи Patriot и ракеты, известные как перехватчики, от США и их союзников для защиты своих населенных пунктов от российских атак. С начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году США предоставили Украине три батареи Patriot и неизвестное количество перехватчиков.
Президент Дональд Трамп подтвердил, что он отправляет больше оборонительного оружия в Украину, отменив предыдущее решение администрации о прекращении поставок, и подверг критике президента путина за «убийство слишком многих людей».
Армия запросила 945,9 миллиона долларов на приобретение 224 ракет в 2026 году — 549,6 миллиона долларов из базового бюджета и 396,3 миллиона долларов в поддержку операции «Атлантическая решимость», направленной на укрепление обороны НАТО в Европе. Законопроект о налогах и расходах, подписанный Трампом на прошлой неделе, выделяет дополнительные миллиарды на оборону и прибавит 366 миллионов долларов на приобретение еще 96 перехватчиков, согласно документам.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Трамп пообещал немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot.86
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