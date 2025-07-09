Трамп пообещал немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot: что повлияло на это решение

Администрация Трампа приостановила поставки некоторых видов оружия в Украину, включая ракеты-перехватчики Patriot. Теперь крайне необходимое оружие уже в пути. Но президент Трамп также ищет альтернативные решения, в частности оказывает давление на Германию, чтобы она отправила свои батареи Patriot.

ВІДЕО ДНЯ

«Нам придется отправить больше оружия в Украину. Оборонительного оружия, которым они должны защищать себя», — сказал Трамп журналистам во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По указанию президента Дональда Трампа Пентагон отправит Украине дополнительное оборонное оружие, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока «мы работаем над обеспечением прочного мира», говорится в сообщении ведомства.

Тем не менее, Трамп и его команда неохотно расстаются со многими ракетами-перехватчиками Patriot. Он также хочет, чтобы европейцы вкладывали больше собственных денег и отправляли оборудование.

РЕКЛАМА

По словам двух источников, Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь противовоздушной обороне Украины, но подчеркнул, что США пришлось приостановить последнюю поставку оружия, чтобы пересмотреть собственные запасы.

Два источника сообщили, что американский президент пообещал немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков Patriot — меньше, чем планировалось в приостановленной поставке — и помочь найти другие способы поставок. По словам немецкого чиновника, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил Трампу, чтобы попросить его вернуть ракеты-перехватчики Patriot, отправка в Украину которых была приостановлена.

Чиновник сказал, что Мерц заявил Трампу о готовности Германии купить батареи Patriot у США и отправить их в Украину. Со своей стороны, Дональд Трамп предложил Германии продать одну из своих батарей Patriot Украине, по словам трех источников, знакомых с обсуждением. Они заявили, что США и европейские союзники разделят стоимость закупки. Известно, что обсуждение продолжается. Немецкие чиновники утверждают, что Германия предоставила Украине очень высокий процент своих ракет Patriot — даже больше, чем США.

РЕКЛАМА

Тем временем, как ранее писали «ФАКТЫ», эксперт рассказал, что оккупанты откроют новый фронт, а администрация Трампа готовит «сюрприз» для россиян.

208

Читайте нас в Facebook