Лучшее масло от боли в суставах: обязательно добавьте в меню

Масло авокадо является кладезем ценных веществ для организма. Лучше всего использовать его поочередно с оливковым или льняным. Оно не только оказывает полезное влияние на многие органы, но и улучшает состояние кожи и волос, пишет издание Kobieta. Употреблять его можно в сыром виде или для местного применения.

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Масло авокадо содержит много ценных веществ, прежде всего мощных антиоксидантов, таких как полифенолы, проантоцианидины, каротиноиды, лютеин, а также витамины А и Е. Кроме того, это масло содержит преимущественно олеиновую кислоту, полезное влияние которой на кровеносную систему научно доказано.

Исследования на животных показали, что масло авокадо помогает регулировать артериальное давление и снижать уровень холестерина. Это уменьшает риск атеросклероза и серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты или инсульты. Антиоксиданты в масле регулируют свертываемость крови и укрепляют сосуды. Следует знать, что оливковое масло и масло авокадо являются самыми эффективными жирами, которые также повышают уровень хорошего холестерина.

Мощные антиоксиданты, содержащиеся в масле авокадо, помогают устранить свободные радикалы, которые отвечают за воспаление, ускоряют процесс старения и даже способствуют развитию рака. Диета, богатая антиоксидантами, также снижает риск нейродегенеративных заболеваний.

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Полезное влияние масла авокадо на суставы было научно подтверждено, настолько, что во Франции его назвали «лекарством от артрита». Было доказано, что оно облегчает боль в суставах и скованность, связанные с остеоартритом, вызванным разрушением суставного хряща.

Масло авокадо содержит большое количество витамина молодости — всего одна порция (2 столовые ложки) обеспечивает почти 50% суточной потребности организма в витамине Е. Поэтому это масло следует применять местно на кожу и волосы — оно стимулирует образование новых клеток эпидермиса, уменьшает морщины, подтягивает и увлажняет кожу. Масло авокадо также ускоряет заживление ран, уменьшает шрамы и растяжки, а также облегчает симптомы псориаза.

Однако следует помнить, что некоторым людям следует избегать авокадо или употреблять его с осторожностью.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об уникальных преимуществах оливкового масла.

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