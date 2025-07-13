41.48 / 41.94 48.66 / 49.22
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Блинчики из кабачков: ароматные, с хрустящей корочкой и простые в приготовлении

17:47 13 июля 2025
Как приготовить блинчики из кабачков

Блюда из кабачков очень популярны в Украине, особенно в летний период. Instagram-блогер Olya Pins рассказала, как приготовить блинчики из кабачков.

«Мягкие, ароматные, с хрустящей корочкой и очень простые в приготовлении», — написала она.

Ингредиенты:

- 300 г натертого кабачка
- пучок укропа
- 3 яйца
- 2 зубчика чеснока
- 0,5 ч.л. соли
- 500 мл кефира
- ~200−250 г муки (ориентируйтесь по консистенции, тесто не должно быть слишком густым, как на оладьи)

«Жарю на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки. Вкусно подавать с чесночным соусом или есть теплыми прямо со сковородки», — написала она.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали, как приготовить скумбрию с кабачками в духовке. Готовится блюдо легко и просто. А еще очень быстро. Ведь летом не хочется долго стоять у плиты. Кулинар Элла Иванова поделилась рецептом блюда, которое наверняка понравится вам и вашим близким.

А суперфиналистка кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко рассказала о том, как приготовить запеченный кабачок с сыром. Это идеальная закуска, которая выглядит празднично, а готовится за считанные минуты.

РЕКЛАМА

196

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп на неделю с 14 по 20 июля 2025 года

Быкам важно проявить инициативу, а Драконам — не поддаваться эмоциям: восточный гороскоп на неделю 14 — 20 июля

Шабунин получил подозрение от ГБР, фото из открытых источников

Подозрение Шабунину — предупреждение для всех, кто «воюет» в ресторанах, — ветеран

Огурцы, фото из открытых источников

Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)

Унитаз отмывается с помощью лимонной кислоты, фото https://enviro-master.com/

Натрите этим стенки унитаза и не придется его часами оттирать от мочевого камня

Следующий материал
Новости партнеров