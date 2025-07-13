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Блинчики из кабачков: ароматные, с хрустящей корочкой и простые в приготовлении
Блюда из кабачков очень популярны в Украине, особенно в летний период. Instagram-блогер Olya Pins рассказала, как приготовить блинчики из кабачков.
«Мягкие, ароматные, с хрустящей корочкой и очень простые в приготовлении», — написала она.
Ингредиенты:
- 300 г натертого кабачка
- пучок укропа
- 3 яйца
- 2 зубчика чеснока
- 0,5 ч.л. соли
- 500 мл кефира
- ~200−250 г муки (ориентируйтесь по консистенции, тесто не должно быть слишком густым, как на оладьи)
«Жарю на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки. Вкусно подавать с чесночным соусом или есть теплыми прямо со сковородки», — написала она.
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