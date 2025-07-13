Блинчики из кабачков: ароматные, с хрустящей корочкой и простые в приготовлении

Блюда из кабачков очень популярны в Украине, особенно в летний период. Instagram-блогер Olya Pins рассказала, как приготовить блинчики из кабачков.

ВІДЕО ДНЯ

«Мягкие, ароматные, с хрустящей корочкой и очень простые в приготовлении», — написала она.

Ингредиенты: - 300 г натертого кабачка

- пучок укропа

- 3 яйца

- 2 зубчика чеснока

- 0,5 ч.л. соли

- 500 мл кефира

- ~200−250 г муки (ориентируйтесь по консистенции, тесто не должно быть слишком густым, как на оладьи) «Жарю на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки. Вкусно подавать с чесночным соусом или есть теплыми прямо со сковородки», — написала она. РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали, как приготовить скумбрию с кабачками в духовке. Готовится блюдо легко и просто. А еще очень быстро. Ведь летом не хочется долго стоять у плиты. Кулинар Элла Иванова поделилась рецептом блюда, которое наверняка понравится вам и вашим близким.

А суперфиналистка кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко рассказала о том, как приготовить запеченный кабачок с сыром. Это идеальная закуска, которая выглядит празднично, а готовится за считанные минуты.

РЕКЛАМА

196

Читайте нас в Facebook