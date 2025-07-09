Маринованные кабачки слайсами: хрустящие, свежие, ароматные

Фудэкспертка Светлана Левицкая, ранее поделившаяся рецептом окорочка на овощной подушке, рассказала, как быстро замариновать кабачки для салатов или бутербродов.

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«Хрустящие, свежие, ароматные — на бутер, в боул, к хумусу или просто так», — интригует Светлана Левицкая на своей странице в соцсетях.

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Ингредиенты: Молодые кабачки (не крупные) — 2 шт.;

Лимонный сок — 2 ст. л.;

Яблочный уксус 6% - 1,5 ст. л.;

Оливковое масло — 3 ст. л.;

Соль — 0,5−1 ч. л.;

Мед или сахар — 1 ч. л.;

Чеснок — 1−2 зубчика порезать тонко;

Горчица в зернах — 0,5 ч. л.;

Черный перец — 5−6 горошин

Лавровый лист — 1 шт.;

По желанию — веточка мяты, базилика или чабреца.

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Приготовление: РЕКЛАМА Кабачки с кожурой нарезать тонкими длинными слайсами.

Смешаать все ингредиенты для маринада.

В банке выкладывать кабачки слоями, поливая каждый маринадом.

Встряхнуть банку и отправить в холодильник на 12 часов минимум.

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По словам фудэкспертки, такие маринованные кабачки хранятся до 7 дней. Они не вянут и не раскисают. Отлично подойдут к салату, тосту, рыбке или просто под настроение.

Ранее диетолог Юлия Шевчук рассказывала, как приготовить диетический овощной лаваш, среди ингредиентов также есть кабачки.

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