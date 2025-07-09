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Книга рецептов

Маринованные кабачки слайсами: хрустящие, свежие, ароматные

17:46 9 июля 2025
Маринованные кабачки от Светланы Левицкой. Фото - скриншот

Фудэкспертка Светлана Левицкая, ранее поделившаяся рецептом окорочка на овощной подушке, рассказала, как быстро замариновать кабачки для салатов или бутербродов.

«Хрустящие, свежие, ароматные — на бутер, в боул, к хумусу или просто так», — интригует Светлана Левицкая на своей странице в соцсетях.

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Ингредиенты:

  • Молодые кабачки (не крупные) — 2 шт.;
  • Лимонный сок — 2 ст. л.;
  • Яблочный уксус 6% - 1,5 ст. л.;
  • Оливковое масло — 3 ст. л.;
  • Соль — 0,5−1 ч. л.;
  • Мед или сахар — 1 ч. л.;
  • Чеснок — 1−2 зубчика порезать тонко;
  • Горчица в зернах — 0,5 ч. л.;
  • Черный перец — 5−6 горошин
  • Лавровый лист — 1 шт.;
  • По желанию — веточка мяты, базилика или чабреца.

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Приготовление:

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  • Кабачки с кожурой нарезать тонкими длинными слайсами.
  • Смешаать все ингредиенты для маринада.
  • В банке выкладывать кабачки слоями, поливая каждый маринадом.
  • Встряхнуть банку и отправить в холодильник на 12 часов минимум.

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По словам фудэкспертки, такие маринованные кабачки хранятся до 7 дней. Они не вянут и не раскисают. Отлично подойдут к салату, тосту, рыбке или просто под настроение.

Ранее диетолог Юлия Шевчук рассказывала, как приготовить диетический овощной лаваш, среди ингредиентов также есть кабачки.

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Фото — скриншот

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