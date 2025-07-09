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Маринованные кабачки слайсами: хрустящие, свежие, ароматные
Фудэкспертка Светлана Левицкая, ранее поделившаяся рецептом окорочка на овощной подушке, рассказала, как быстро замариновать кабачки для салатов или бутербродов.
«Хрустящие, свежие, ароматные — на бутер, в боул, к хумусу или просто так», — интригует Светлана Левицкая на своей странице в соцсетях.
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Ингредиенты:
- Молодые кабачки (не крупные) — 2 шт.;
- Лимонный сок — 2 ст. л.;
- Яблочный уксус 6% - 1,5 ст. л.;
- Оливковое масло — 3 ст. л.;
- Соль — 0,5−1 ч. л.;
- Мед или сахар — 1 ч. л.;
- Чеснок — 1−2 зубчика порезать тонко;
- Горчица в зернах — 0,5 ч. л.;
- Черный перец — 5−6 горошин
- Лавровый лист — 1 шт.;
- По желанию — веточка мяты, базилика или чабреца.
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Приготовление:
- Кабачки с кожурой нарезать тонкими длинными слайсами.
- Смешаать все ингредиенты для маринада.
- В банке выкладывать кабачки слоями, поливая каждый маринадом.
- Встряхнуть банку и отправить в холодильник на 12 часов минимум.
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По словам фудэкспертки, такие маринованные кабачки хранятся до 7 дней. Они не вянут и не раскисают. Отлично подойдут к салату, тосту, рыбке или просто под настроение.
Ранее диетолог Юлия Шевчук рассказывала, как приготовить диетический овощной лаваш, среди ингредиентов также есть кабачки.
Фото — скриншот90
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