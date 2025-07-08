Когда сезон клубники на исходе, начинается сезон арбузов, и вот именно в этот момент клубнично-арбузный тандем может стать фаворитом стола. Приготовьте необычный салат — и угостите родных и близких. Наверняка они такого не пробовали. А это очень вкусно. О запахе и говорить не приходится. Наслаждайтесь вкусами лета, они неповторимы. Увы, лето быстро проходит, но остаются яркие эмоции от его щедрого урожая. Витамины, которые содержат овощи, ягоды и фрукты, укрепляют здоровье.

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Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом сезонного блюда, которое восхитительно красиво. Это настоящий деликатес.

Клубнично-арбузный салат 200 г клубники 200 г арбуза РЕКЛАМА 100 г сыра фета Базилик Для соуса РЕКЛАМА Оливковое масло Сок лимона Мята Нарезать треугольниками мякоть очищенного от семечек арбуза. Добавить кусочки феты, порезанную пополам клубнику и базилик (или мяту). При желании можно добавить перчик чили и заправить оливковым маслом с соком лимона и свежей мятой. РЕКЛАМА И приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова рассказывала «ФАКТАМ», как приготовить деликатесную квашеную черешню к сыру.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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