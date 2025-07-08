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Книга рецептов

Деликатесный салат — вы точно такого не пробовали: готовится быстро и просто

22:00 8 июля 2025
Фруктовый салат с сыром. Фото Эллы Ивановой

Когда сезон клубники на исходе, начинается сезон арбузов, и вот именно в этот момент клубнично-арбузный тандем может стать фаворитом стола. Приготовьте необычный салат — и угостите родных и близких. Наверняка они такого не пробовали. А это очень вкусно. О запахе и говорить не приходится. Наслаждайтесь вкусами лета, они неповторимы. Увы, лето быстро проходит, но остаются яркие эмоции от его щедрого урожая. Витамины, которые содержат овощи, ягоды и фрукты, укрепляют здоровье.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом сезонного блюда, которое восхитительно красиво. Это настоящий деликатес.

Клубнично-арбузный салат

200 г клубники

200 г арбуза

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100 г сыра фета

Базилик

Для соуса

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Оливковое масло

Сок лимона

Мята

Нарезать треугольниками мякоть очищенного от семечек арбуза. Добавить кусочки феты, порезанную пополам клубнику и базилик (или мяту). При желании можно добавить перчик чили и заправить оливковым маслом с соком лимона и свежей мятой.

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И приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова рассказывала «ФАКТАМ», как приготовить деликатесную квашеную черешню к сыру.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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