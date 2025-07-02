- 02.07 22:28 Как правильно есть одно из самых популярных лакомств в мире: это надо знать, чтобы не попасть впросак
- 02.07 22:11 Свитолина победила на Уимблдоне неудобную белоруску «без флага» и пробилась в третий круг
- 02.07 22:00 Очень вкусная банановая карамель: всего три ингредиента
- 02.07 21:30 «Было бы так трудно ему доверять»: Пэрис Хилтон рассказала, какие мужчины ей нравятся
- 02.07 21:01 Ешьте каждый день — и ваше сердце будет вам благодарно: обязательно включите в свое меню эту чудо-крупу
- 02.07 20:45 «Карп кои дарит энергию процветания», — художница Мария Румилова
- 02.07 20:32 Был человеком чести: 31-летний командир боевой машины из Львовской области не пережил тяжелого ранения
- 02.07 20:06 Мини-пончики с начинкой: отличная идея для завтрака выходного дня
- 02.07 19:54 Рыбам «Башня» и перемены, Скорпионам «Императрица» и внутреннее пробуждение: гороскоп на четверг, 3 июля
- 02.07 19:42 Взрыв в Житомире: из-за мощного пожара возле АЗС есть пострадавшие, трасса на Киев заблокирована
- 02.07 19:42 Выдержал 3 FPV-дрона несмотря на 60-летний возраст: шведский БТР спасает жизни бойцов ВСУ
- 02.07 19:26 Дело iBox Bank: что известно о подозреваемой в финансовых махинациях Алене Шевцовой и ее пособницах
Мини-пончики с начинкой: отличная идея для завтрака выходного дня
Пожалуй, этот рецепт пончиков подходит для завтраков выходного дня. Когда можно никуда не торопиться и приготовить отличные пончики, пока все спят. Поставьте миску с пончиками, а вокруг разные добавки: джемы, карамель, шоколад, нутеллу. Все, что любит ваша семья, делится фудблогер Светлана Климовская.
Ингредиенты:
Для опары:
- 100 г муки
- 100 г теплой воды
- 10 г сухих дрожжей
Для теста:
- 1 ч. л. сухих дрожжей
- 250 г муки
- соль
- 3 яйца
- 80 г сахара
- 30 г сливочного масла
Способ приготовления:
В теплой воде растворите дрожжи, хорошо размешайте, добавьте муку, оставьте подходить в теплом месте на 15 минут.
В большую миску всыпьте муку, соль. Яйца размешайте с сахаром и влейте в муку. Туда же добавьте растопленное сливочное масло. Добавьте дрожжи, разведенные водой, и опару. Начните месить тесто. Можно в планетарном миксере — насадка-крюк. Месите 8−10 минут, затем накройте пленкой и оставьте подходить на 1,5 часа.
Противень из духовки смажьте растительным маслом.
Тесто выложите на поверхность, присыпанную мукой, и еще немного помесите. Разделите на 30 одинаковых шариков (лучше использовать весы), выложите на противень, накройте и дайте подойти 30 минут.
Разогрейте фритюр до 180 градусов и осторожно жарьте пончики. С обеих сторон до красивого румяного цвета.
Регулируйте температуру, чтобы пончики не слишком быстро стали темными. Выкладывайте сначала на бумажные полотенца, а затем в миску с сахарной пудрой и корицей. Пончики можно сделать с начинкой. С помощью кондитерского мешка с насадкой можно наполнить джемом или нутеллой.
Напомним рецепт пончиков из творожного теста.89
Читайте нас в Facebook
Будут загребать деньги лопатой — астролог назвала украинцев, которые станут «неприлично состоятельными» в июле