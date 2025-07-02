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Книга рецептов

Мини-пончики с начинкой: отличная идея для завтрака выходного дня

20:06 2 июля 2025
Мини-пончики со сладкой начинкой

Пожалуй, этот рецепт пончиков подходит для завтраков выходного дня. Когда можно никуда не торопиться и приготовить отличные пончики, пока все спят. Поставьте миску с пончиками, а вокруг разные добавки: джемы, карамель, шоколад, нутеллу. Все, что любит ваша семья, делится фудблогер Светлана Климовская.

Ингредиенты:

Для опары:

  • 100 г муки
  • 100 г теплой воды
  • 10 г сухих дрожжей

Для теста:

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  • 1 ч. л. сухих дрожжей
  • 250 г муки
  • соль
  • 3 яйца
  • 80 г сахара
  • 30 г сливочного масла

Способ приготовления:

В теплой воде растворите дрожжи, хорошо размешайте, добавьте муку, оставьте подходить в теплом месте на 15 минут.

В большую миску всыпьте муку, соль. Яйца размешайте с сахаром и влейте в муку. Туда же добавьте растопленное сливочное масло. Добавьте дрожжи, разведенные водой, и опару. Начните месить тесто. Можно в планетарном миксере — насадка-крюк. Месите 8−10 минут, затем накройте пленкой и оставьте подходить на 1,5 часа.

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Противень из духовки смажьте растительным маслом.

Тесто выложите на поверхность, присыпанную мукой, и еще немного помесите. Разделите на 30 одинаковых шариков (лучше использовать весы), выложите на противень, накройте и дайте подойти 30 минут.

Разогрейте фритюр до 180 градусов и осторожно жарьте пончики. С обеих сторон до красивого румяного цвета.

Регулируйте температуру, чтобы пончики не слишком быстро стали темными. Выкладывайте сначала на бумажные полотенца, а затем в миску с сахарной пудрой и корицей. Пончики можно сделать с начинкой. С помощью кондитерского мешка с насадкой можно наполнить джемом или нутеллой.

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Напомним рецепт пончиков из творожного теста.

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