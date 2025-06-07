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Корзинка из лаваша с ягодами и персиками: прекрасный летний десерт, который можно худеющим
Помните, здоровое похудение — это не ограничение! Это вкусный и разнообразный рацион, который можно абсолютно всем. И если хочется сладенького, смело готовьте это лакомство. Данный рецепт легок в приготовлении и имеет отличный вкус, делится диетолог Екатерина Черкасская.
Ингредиенты:
- Лаваш — 60 г
- яйцо куриное — 1 шт.
- творог — 80 г
- ягоды — 50 г
- персик — 50 г
- мед — 1 ч. л.
- кукурузный крахмал — 1 с. л.
- йогурт густой маложирный — 1 с. л.
- ванилин и корица — по вкусу
Приготовление:
Смешиваем творог с яйцом, йогуртом и крахмалом. Добавляем мед, нарезанные фрукты.
Из лаваша с помощью блюдца вырезаем кружочки и по 2 шт. выкладываем в формы для выпечки. Если формочки маленькие, берем по 1 кругу из лаваша!
В корзинку выкладываем творожно-фруктовую массу и выпекаем 20−25 мин при 170 градусах.
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