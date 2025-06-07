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Книга рецептов

Корзинка из лаваша с ягодами и персиками: прекрасный летний десерт, который можно худеющим

20:07 7 июня 2025
Корзинка из лаваша с ягодами и персиками

Помните, здоровое похудение — это не ограничение! Это вкусный и разнообразный рацион, который можно абсолютно всем. И если хочется сладенького, смело готовьте это лакомство. Данный рецепт легок в приготовлении и имеет отличный вкус, делится диетолог Екатерина Черкасская.

Ингредиенты:

  • Лаваш — 60 г
  • яйцо куриное — 1 шт.
  • творог — 80 г
  • ягоды — 50 г
  • персик — 50 г
  • мед — 1 ч. л.
  • кукурузный крахмал — 1 с. л.
  • йогурт густой маложирный — 1 с. л.
  • ванилин и корица — по вкусу

Приготовление:

Смешиваем творог с яйцом, йогуртом и крахмалом. Добавляем мед, нарезанные фрукты.

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Из лаваша с помощью блюдца вырезаем кружочки и по 2 шт. выкладываем в формы для выпечки. Если формочки маленькие, берем по 1 кругу из лаваша!

В корзинку выкладываем творожно-фруктовую массу и выпекаем 20−25 мин при 170 градусах.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепты легкой в приготовлении домашней пиццы и фантастически вкусного соуса из зелени.

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