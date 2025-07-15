Необычный яичный салат: фантастически вкусно и сытно

Салат получается вкусным, если в нем сбалансирован вкус ингредиентов. Опытные кулинары советуют неоднократно пробовать блюдо, чтобы довести его вкус до совершенства. И без этого ничего не получится. Готовя, спрашивайте мнение о блюде родных и близких — они тоже помогут вам довести вкус еды до совершенства. И, конечно, нужно помнить, что у каждого человека свой вкус. Кто-то любит острее, кто-то — с кислинкой, кто-то предпочитает поменьше солить еду…

ВІДЕО ДНЯ

Кулинар Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом блюда. Готовьте с удовольствием! Это важно!

Необычный салат

3 отварных яйца

100 г обжаренных в сливочном масле креветок

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1−2 киви

Пару веточек сельдерея

Зелень

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Для соуса

2 столовые ложки сметаны или йогурта

1 чайная ложка горчицы в зернах

Соль

Оливковое масло

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1 чайная ложка сока лимона

Отварные яйца порезать на части, добавить креветки, обжаренные на сливочном масле, измельченный сельдерей, кусочки киви, зелень. Заправить соусом из сметаны, горчицы, оливкового масла, сока лимона, соли.

И приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова рассказывала, как приготовить превосходный фруктовый салат — клубнично-арбузный.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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