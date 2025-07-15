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Необычный яичный салат: фантастически вкусно и сытно
Салат получается вкусным, если в нем сбалансирован вкус ингредиентов. Опытные кулинары советуют неоднократно пробовать блюдо, чтобы довести его вкус до совершенства. И без этого ничего не получится. Готовя, спрашивайте мнение о блюде родных и близких — они тоже помогут вам довести вкус еды до совершенства. И, конечно, нужно помнить, что у каждого человека свой вкус. Кто-то любит острее, кто-то — с кислинкой, кто-то предпочитает поменьше солить еду…
Кулинар Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом блюда. Готовьте с удовольствием! Это важно!
Необычный салат
3 отварных яйца
100 г обжаренных в сливочном масле креветок
1−2 киви
Пару веточек сельдерея
Зелень
Для соуса
2 столовые ложки сметаны или йогурта
1 чайная ложка горчицы в зернах
Соль
Оливковое масло
1 чайная ложка сока лимона
Отварные яйца порезать на части, добавить креветки, обжаренные на сливочном масле, измельченный сельдерей, кусочки киви, зелень. Заправить соусом из сметаны, горчицы, оливкового масла, сока лимона, соли.
И приятного аппетита!
Ранее Элла Иванова рассказывала, как приготовить превосходный фруктовый салат — клубнично-арбузный.
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Фото из альбома Эллы Ивановой186
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