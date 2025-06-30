На следующий день будет только вкуснее: рецепт летнего салата от Натальи Калниной

Сейчас, когда уже достаточно много зелени, ягод и овощей, кулинары призывают готовить блюда из сезонных продуктов.

Блогер Наталья Калнина поделилась рецептом морковного салата.

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По ее словам, главный плюс этого салата в том, что его можно смело делать сразу много, на 2−3 дня.

«Не стоит переживать за вкус! Наоборот, на следующий день он становится только вкуснее», — уверена Наталья.

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Ингредиенты:

морковь — 500 г

куриное филе отварное — 200 г

чернослив — 100 г

луковица — 1 -2 шт

уксус 9% - 1−2 ст.л.

соль — ½ч.л.

сахар — 1/3ч.л.

черный перец — по вкусу

чеснок — 1−2 зуб (по желанию)

растительное масло — 40 мл.

Приготовление:

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Обжарить лук до полупрозрачности, добавить морковь, слегка обжарить.

Нарезать чернослив и вареную курицу соломкой.

Смешать все ингредиенты, добавить соль, сахар, уксус, перец, чеснок (по желанию).

Охладить и настоять в холодильнике.

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Блогер советует тереть морковь на терке для корейской моркови. Это дает красивую длинную соломку. Главное, чтобы терка была не мелкая, иначе морковь может дать много сока и стать слишком мягкой.

Морковь с луком нужно не пережарить! Лук до прозрачности (3−4 мин), затем морковь — всего 3−5 минут на достаточно сильном огне, помешивая.

Морковь должна слегка смягчиться, уменьшиться в объеме, но остаться хрустящей и яркой. Если пережарить — салат будет мягким, «вареным» и менее вкусным.

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