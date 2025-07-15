Водолеям — «Паж кубков» и ностальгия, Девам — «Влюбленные» и выбор между сердцем и разумом: Таро-прогноз на 16 июля

Тарологи, составившие таро-расклад для всех знаков Зодиака на 15 июля, дали советы представителям зодиакального круга и на завтрашний день, 16 июля.

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Овен — Дама Денариев

Таро-расклад для Овнов на 16 июля предупреждает знак о необходимости быть готовыми к небольшим, но досадным препятствиям в повседневных делах, пишет slovofraza.com. Знаку следует сохранять хладнокровие и использовать это врея для пересмотра своих целей. Карты советуют не отказываться от поддержки со стороны.

Телец — Солнце

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Таро-расклад для Тельцов на 16 июля предрекает знаку легкий и радостный день, когда казавиеся серьезными проблемы отступят или исчезнут. День отлично подойдет для старта новых проектов и новых романтических отношений. Удача улыбнется искренним Тельцам, которые не будут прятать свои чувства от мира.

Близнецы — Правосудие

Таро-расклад для Близнецов на 16 июля рекомендует знаку завтра взвешивать каждое решение и быть честным, в том числе и с самим собой. Не исключено, что Близнецы могут оказаться перед выбором между справедливостью и выгодой. Тарологи советуют не спешить и все хорошо обдумать. Правильный путь может оказаться не самым лёгким. Сделанное завтра вернется к знаку как бумеранг.

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Рак — Башня

Таро-расклад для Раков предупреждает знак о событии, которое ожет изменить привычный ход событий. Возможно, из жизни знака уйдет что-то старое, открывая путь новому, а возможно и событие, повлияющие на приоритеры Раков. В целом, эти перемены будут лишь на пользу знаку, из которых можно будет извлечь жизненный урок.

Лев — Рыцарь Мечей

Таро-расклад для Львов на 16 июля обещает знаку день, наполненный энергией и желанием действовать, однако спешить завтра не следует. Без четкого плана Львы лишь растратят силы зря. Завтра полезным будет заняться доработкой старых проектов или же просто навести порядок в доме.

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Дева — Влюблённые

Таро-расклад для Дев на 16 июля предупреждает о возможности оказаться на распутье, выбирая между чувствами и разумом. Это может касаться как личной жизни, так и профессиональной сферы. Возможно, завтрашний день станет началом нового этапа в жизни Дев. Карты советуют знаку прежде всего слушать себя, а не советы со стороны.

Весы — Колесо Фортуны

Таро-расклад для Весов на 16 июля не исключает судьбоносный поворот в сфере финансов или самореализации. Карты советут перед принятием решения проанализировать, насколько полученное предложение соответствует долгосрочным планам Весов. Карта обещает взлёт, но не гарантирует, что он будет стабильным.

Скорпион — Верховная Жрица

Таро-расклад для Скорпионов на 16 июля предупреждает знак о непростом разговоре или ситуации с начальством. Карты советуют знаку не спорить и сохранять спокойствие. Особенно, если ваши позиции не крепки. Избежать острых углов Скорпионам поможет интуитиция. Ситуация не перерастет в необратимую, если знак будет тактичным.

Стрелец — Воздержание

Таро-расклад для Стрельцов на 16 июля предвещает знаку приятный день, наполненный энергией и желанием творить. Завтрашний день хорошо использовать для завершения давно откладываемых дел. Карты советуют не торопить ход событий и не суетиться — все должно идти своим чередом.

Козерог — Семёрка Жезлов

Таро-расклад для Козерогов на 16 июля советует воздержаться от рискованных начинаний — день для этого неподходящий. Стоит анализировать даже те шаги, в которых, казалось бы, Козероги уверены на все сто. Лучшей защитой от неудач завтра станет спокойствие.

Водолей — Паж Кубков

Таро-расклад для Водолеев на 16 июля советует знаку не погружаться в грустные мысли о былом. Лучше вспомнить об уроках прошлого и том, чему они научили знак. День благоприятен для искреннего общения, творчества и эмоционального освобождения. Карты советуют Водолеям завершить день в гармонии с собой.

Рыбы — Мир

Таро-расклад для Рыб на 16 июля обещаетзнаку спокойный день, когда всё идёт по плану. Карта говорит о завершении этапа и переходе к новому без стресса. Это день, когда можно спокойно отдохнуть и настроиться на дальнейший рост.

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Фото — Pixabay

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