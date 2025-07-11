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«Динамо» сыграло вничью с английским клубом на сборе в Австрии: видеообзор матча
В пятницу, 11 июля, киевское «Динамо», ранее обменявшееся победами с венгерской «Кишвардой» (0:2, 3:0) и уступившее вице-чемпиону Дании «Мидтьюлланду» (1:3), провело на сборе в Австрии контрольный матч против представителя второго по силе дивизиона чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» (9-е место по итогам прошлого сезона).
«Динамо» (Украина) — «Вест Бромвич Альбион» (Англия) — 1:1
«Динамо»: Нещерет (Игнатенко, 61), Гусев (Вивчаренко, 61), Биловар (Михавко, 61), Захарченко (Попов, 61), Караваев (Брагару, 61) Михайленко (Бражко, 61), Яцык (Пихаленок, 61), Буяльский (Шапаренко, 61), Торрес (Ярмоленко, 61), Кабаев (Волошин, 61), Супряга (Задорожный, 31, Ванат, 61).
Голы: Ванат (76) — Филлипс (56).
Напомним, что на австрийском сборе у «бело-синих» еще запланирован поединок с хорватским «Осиеком» (16 июля).
Как известно, 22 и 29 июля «Динамо» проведет матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов против победителя пары «Жальгирис» (Литва) — «Хамрун Спартанс» (Мальта). В первой встрече соперников в Вильнюсе литовцы оказались — сильнее — 2:0.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» подписало контракт с чемпионом Австралии, выигравшим дело об изнасиловании.
Фото ФК «Динамо»
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