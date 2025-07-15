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На каком канале смотреть онлайн «Ильвес» — «Шахтер»: расписание трансляций и прогноз на матч квалификации Лиги Европы
В четверг, 17 июля, обладатель Кубка Украины донецкий «Шахтер», разгромивший «Ильвес» в первой встрече (6:0), сыграет на стадионе «Таммелан» в Тампере против вице-чемпиона Финляндии ответный поединок 1-го отборочного раунда Лиги Европы (арбитр — Мохаммад Усман Аслан из Норвегии).
После первой встречи соперников в Любляне «оранжево-черные» провели на сборе в Словении спарринг против местного клуба «Бринье» — 5:0 (Эгиналду, 45, Траоре, 47, 60, 67, Гочолейшвили, 79 с пенальти).
Что же касается «Ильвеса», то команда Йоонаса Рантанена поддерживает игровой тонус в чемпионате Финляндии. В очередном поединке коллектив из Тампере дома вырвал победу у ВПС — 3:2 (Ветели, 23, Рид, 85, Седербек, 89 — Фолл, 48, Попович, 75) и занимает в турнирной таблице второе место с одним очком отcтавания от «Интера» из Турку, у которого еще есть игра в запасе.
Букмекеры в предстоящем поединке видят явным фаворитом «Шахтер». К примеру, контора GGBet ставки на победу «Ильвеса» в основное время принимает с коэффициентом 5,9, на ничью — 5,13, на выигрыш подопечных турка Арды Турана — 1,44.
В прямой трансляции поединок «Ильвес» — «Шахтер» на территории Украины покажут (начало — в 19:00) телеканалы УПЛ ТВ и «КСТВ|Еврокубки» (на «Киевстар ТВ»).
Лига Европы. 1-й отборочный раунд. Ответный матч
17 июля (четверг)
«Ильвес» — «Шахтер» 19:00 УПЛ ТВ, КСТВ|Еврокубки
Напомним, что в случае успешного прохождения финского барьера (а разве есть сомнения?) «Шахтер» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы сыграет с турецким «Бешикташем», а в случае неудачи — в отборе Лиги конференций с АЗ из Нидерландов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Шахтера» и сборной Украины в свой день рождения стал отцом.
Фото ФК «Шахтер»
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