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Шоу-бизнес

Верю в нас: популярная актриса в роли проводницы поразила сеть

18:25 17 июля 2025
Лилия Ребрик в роли проводницы

Популярная актриса Лилия Ребрик, которая шокировала своим видом, показала съемочную площадку нового фильма, в котором играет одну из главных ролей. Картина «Потяг до Різдва» выйдет на праздники и станет продолжением прошлогодней истории «Потяг у 31 грудня». Ребрик играет проводницу, а ее партнеры по площадке — популярные актеры Антонина Хижняк, Назар Заднепровский, Дмитрий Сова, Андрей Исаенко.

«Праздники ближе, чем кажется! — написала Лилия на своей странице в социальной сети и выложила фотографии. — Мы начали съемки „Потягу до Різдва“ — семейной комедии, которая подарит вам два часа смеха и новогоднего чуда. Верю в нас!»

Известно, что в картине появятся актер Станислав Баклан, певцы Дзидзьо и Дмитрий Монатик.

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Подписчики пожелали встретить Рождество уже в мирной Украине.

«Интересно, как это, когда на улице такая жара, а в кадре зима, зимние праздники», — поделились впечатлениями.

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Ранее Дмитрий Монатик удивил дуэтом.

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