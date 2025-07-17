Верю в нас: популярная актриса в роли проводницы поразила сеть

Популярная актриса Лилия Ребрик, которая шокировала своим видом, показала съемочную площадку нового фильма, в котором играет одну из главных ролей. Картина «Потяг до Різдва» выйдет на праздники и станет продолжением прошлогодней истории «Потяг у 31 грудня». Ребрик играет проводницу, а ее партнеры по площадке — популярные актеры Антонина Хижняк, Назар Заднепровский, Дмитрий Сова, Андрей Исаенко.

ВІДЕО ДНЯ

«Праздники ближе, чем кажется! — написала Лилия на своей странице в социальной сети и выложила фотографии. — Мы начали съемки „Потягу до Різдва“ — семейной комедии, которая подарит вам два часа смеха и новогоднего чуда. Верю в нас!»

Известно, что в картине появятся актер Станислав Баклан, певцы Дзидзьо и Дмитрий Монатик.

РЕКЛАМА

Подписчики пожелали встретить Рождество уже в мирной Украине.

«Интересно, как это, когда на улице такая жара, а в кадре зима, зимние праздники», — поделились впечатлениями.

РЕКЛАМА

Ранее Дмитрий Монатик удивил дуэтом.

184

Читайте нас в Facebook