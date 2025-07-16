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Схватка в Раде: Гончаренко и Гетманцев устроили драку при рассмотрении законопроекта
В Верховной Раде Украины, которая 16 июля отправила в отставку премьера Дениса Шмыгаля и автоматически все правительство, произошла толкотня между народными депутатами Алексеем Гончаренко из фракции «Европейская солидарность» и Даниилом Гетманцевым из «Слуги народа». Причиной конфликта стала правка к законопроекту № 13157 о введении пошлин на сою и рапс.
Что произошло
Как сообщает ТСН, во время рассмотрения законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс Гончаренко настаивал на голосовании своей правки, которая предусматривала 10% пошлины на экспорт сои и рапса. Правка была отклонена, однако, по словам нардепа Ярослава Железняка, ее пытались включить в текст законопроекта повторно, нарушив регламент. Гончаренко возмутился, когда ему не предоставили слова, и агрессивно высказался в адрес Гетманцева, главы финансового комитета парламента. Схватка переросла в физическое противостояние у трибуны.
Гончаренко заявил, что не позволит принять изменения, которые, по его мнению, несправедливы по отношению к аграриям, и пригрозил блокированием работы парламента. Гетманцев, со своей стороны, настаивал на соблюдении процедуры и продолжении рассмотрения законопроекта, инициированного премьером Денисом Шмыгалем, который накануне подал в отставку.
После вмешательства других народных депутатов трибуну разблокировали, и заседание Верховной Рады продолжилось. Законопроект, касающийся экологического контроля и промышленного загрязнения, остался в повестке дня, несмотря на споры вокруг аграрных правок.
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