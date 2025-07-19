Галета с малиной: тонкое тесто и много сочной начинки

Летняя выпечка невероятная. Один аромат чего стоит. А уж о вкусе и говорить не приходится. Счастливая семья, где в доме пахнет свежей выпечкой.

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Кулинар-гастроблогер Марина Гармаш поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом галеты с малиной.

— Надеюсь, эта галета вам понравится, — говорит Марина Гармаш. — Из этого количества ингредиентов выйдет две такие галеты, как на фото.

Галета с малиной Для теста: 100 мл воды,

100 мл раст. масла,

щепотка соли,

280 г муки,

1 ч. л. разрыхлителя,

1 пачка ванильного сахара Для начинки: РЕКЛАМА Малина — по вкусу

2 ст. л. сахара,

1 ст. л. кукурузного крахмала

сметана — для смазывания

ванильный сахар, миндальные хлопья — для посыпки

Приготовление:

Малину промойте, дайте стечь жидкости.

Для теста просейте муку, добавьте разрыхлитель, маленькую щепотку соли, ванильный сахар.

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Доведите воду с растительным маслом до кипения, введите в муку. Быстро перемешайте ложкой. Дайте тесту остыть, разделите на две части. Часть, с которой не работаете, накройте полотенцем.

Я не раскатываю тесто скалкой, а придаю тоненькую форму ладонями. Кстати, сразу выкладываю на противень с пергаментом.

Крахмал и сахар перемешайте, насыпьте часть смеси на средину теста, затем сверху ягоды. Отступите от края примерно 2 сантиметра.

Смажьте тесто сметаной, посыпьте ванильным сахаром и посыпкой из миндальных хлопьев.

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Выпекайте при температуре 180 градусов 35 — 40 минут. Подавать такую выпечку можно как теплую, так и охлажденную. Люблю именно охлажденный вариант.

Вкусных и приятных моментов!

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Фото из альбома Марины Гармаш

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