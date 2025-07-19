- 01:39 Усик уничтожил Дюбуа в 5-м раунде и стал первым 3-кратным абсолютным чемпионом мира в «новую эру»
- 19.07 22:29 Платье такого фасона сделает вас более юной: секрет эффекта частично в его названии
- 19.07 22:01 Галета с малиной: тонкое тесто и много сочной начинки
- 19.07 21:47 Где и во сколько смотреть онлайн Усик — Дюбуа 2: расписание трансляций и прогноз на бой-реванш за титул абсолютного чемпиона мира
- 19.07 21:32 Раскрыта дата свадьбы Селены Гомес: Тейлор Свифт тоже готовится к торжествам
- 19.07 21:03 Действительно помогает при простуде: польза куриного супа научно доказана
- 19.07 20:35 Короткое, но теплое «родненькая, все хорошо» навеки осталось в памяти: в Запорожской области погиб солдат-стрелок с Сумщины
- 19.07 20:07 Галета с томатами: приготовьте в сезон овощей, потому что это очень вкусно
- 19.07 19:41 На передовой заметили новейший российский пулемет для спецназа: чем он хорош и чем опасен для оккупантов
- 19.07 19:29 Ракам — «Маг» и решительность, Девам — «Император» и ответственность: Таро-прогноз на 20 июля
- 19.07 18:59 Скромно, но стильно: Klavdia Petrivna «рассекретила» свою квартиру
- 19.07 18:31 Настоящая эстетика: Меган Маркл надела роскошную льняную рубашку за 225 долларов и произвела фурор
Галета с малиной: тонкое тесто и много сочной начинки
Летняя выпечка невероятная. Один аромат чего стоит. А уж о вкусе и говорить не приходится. Счастливая семья, где в доме пахнет свежей выпечкой.
Кулинар-гастроблогер Марина Гармаш поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом галеты с малиной.
— Надеюсь, эта галета вам понравится, — говорит Марина Гармаш. — Из этого количества ингредиентов выйдет две такие галеты, как на фото.
Галета с малиной
Для теста:
- 100 мл воды,
- 100 мл раст. масла,
- щепотка соли,
- 280 г муки,
- 1 ч. л. разрыхлителя,
- 1 пачка ванильного сахара
Для начинки:
- Малина — по вкусу
- 2 ст. л. сахара,
- 1 ст. л. кукурузного крахмала
- сметана — для смазывания
- ванильный сахар, миндальные хлопья — для посыпки
Приготовление:
Малину промойте, дайте стечь жидкости.
Для теста просейте муку, добавьте разрыхлитель, маленькую щепотку соли, ванильный сахар.
Доведите воду с растительным маслом до кипения, введите в муку. Быстро перемешайте ложкой. Дайте тесту остыть, разделите на две части. Часть, с которой не работаете, накройте полотенцем.
Я не раскатываю тесто скалкой, а придаю тоненькую форму ладонями. Кстати, сразу выкладываю на противень с пергаментом.
Крахмал и сахар перемешайте, насыпьте часть смеси на средину теста, затем сверху ягоды. Отступите от края примерно 2 сантиметра.
Смажьте тесто сметаной, посыпьте ванильным сахаром и посыпкой из миндальных хлопьев.
Выпекайте при температуре 180 градусов 35 — 40 минут. Подавать такую выпечку можно как теплую, так и охлажденную. Люблю именно охлажденный вариант.
Вкусных и приятных моментов!
Ранее фудэксперт Светлана Левицкая рассказала, как приготовить «идеальные» черничные синнабоны. А кулинарный блогер Светлана Климовская поделилась рецептом картофельных пирожков с белыми грибами.
Фото из альбома Марины Гармаш83
Читайте нас в Facebook
Крысам предстоит сделать важный выбор, а Драконам нужно проявить инициативу: восточный гороскоп на неделю 21 — 27 июля