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Кнут Индианы Джонса, подаренный принцу Чарльзу, ушел с молотка за полмиллиона долларов
Реквизиты героя фильма об Индиане Джонсе, которого сыграл Харрисон Форд, уходят на аукционах за весьма солидные суммы. Так, двумя годами ранее за его шляпу, в которой актер играл в фильме «Индиана Джонс и храм судьбы», заплатили 630 тысяч долларов.
А кнут, изготовленный для фыльма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и ранее принадлежавший принцессе Диане, а затем и будущему монарху Великобритани — в то время принцу Чальзу, обошелся его новому владельцу в 525 тысяч долларов, пишет АР.
Хлыст продали после того, как на аукционе, организованном компанией Heritage Auctions, был реализован многомиллионный лот — сани Rosebud из фильма «Гражданин Кейн», за которые заплатили 14,75 миллиона долларов. Они считаются одним из самых дорогих предметов реквизита в истории кино.
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Организаторы аукциона заявляют, что общая выручка стала вторым по кассовым сборам за всю историю, однако аукционы еще продолжаются.
Среди лотов — шапка Маколея Калкина из фильма «Один дома», револьвер Курта Рассела из фильма «Уайетт Эрп», пара бутафорских мечей «Хаттори Ханзо» из фильма «Убить Билла. Часть 1» и первое издание комплекта романов о Гарри Поттере с автографом Дж. К. Роулинг.
Напомним, что недавно на аукционе Legends Tennis Auction за рекордные 157,3 тысячи евро продали ракетку легендарного испанского теннисиста, двукратного олимпийского чемпиона Рафаэля Надаля.
Фото из Википедии118
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