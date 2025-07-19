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Кнут Индианы Джонса, подаренный принцу Чарльзу, ушел с молотка за полмиллиона долларов

11:11 19 июля 2025
На аукционе продали кнут Индианы Джонса. Фото из Википедии

Реквизиты героя фильма об Индиане Джонсе, которого сыграл Харрисон Форд, уходят на аукционах за весьма солидные суммы. Так, двумя годами ранее за его шляпу, в которой актер играл в фильме «Индиана Джонс и храм судьбы», заплатили 630 тысяч долларов.

А кнут, изготовленный для фыльма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и ранее принадлежавший принцессе Диане, а затем и будущему монарху Великобритани — в то время принцу Чальзу, обошелся его новому владельцу в 525 тысяч долларов, пишет АР.

Хлыст продали после того, как на аукционе, организованном компанией Heritage Auctions, был реализован многомиллионный лот — сани Rosebud из фильма «Гражданин Кейн», за которые заплатили 14,75 миллиона долларов. Они считаются одним из самых дорогих предметов реквизита в истории кино.

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Организаторы аукциона заявляют, что общая выручка стала вторым по кассовым сборам за всю историю, однако аукционы еще продолжаются.

Среди лотов — шапка Маколея Калкина из фильма «Один дома», револьвер Курта Рассела из фильма «Уайетт Эрп», пара бутафорских мечей «Хаттори Ханзо» из фильма «Убить Билла. Часть 1» и первое издание комплекта романов о Гарри Поттере с автографом Дж. К. Роулинг.

Напомним, что недавно на аукционе Legends Tennis Auction за рекордные 157,3 тысячи евро продали ракетку легендарного испанского теннисиста, двукратного олимпийского чемпиона Рафаэля Надаля.

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Фото из Википедии

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