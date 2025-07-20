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Британия создает новейший истребитель для атак по россии, — СМИ
Великобритания, ведущая переговоры с США о закупке оружия для Украины, в сотрудничестве с Италией и Японией разрабатывает сверхзвуковой малозаметный боевой самолет шестого поколения. Он называется Tempest и будет введен в эксплуатацию до 2035 года. Разрабатывается для выполнения миссий глубоко в тылу врага, пишет The Telegraph.
У самолета будут большие топливные баки. А это означает большую дальность полета и вес боеголовок. Оружие тоже будет храниться внутри, что обеспечивает гладкий внешний вид, который затрудняет обнаружение самолета радаром.
В то же время Tempest будет оснащен технологиями, которые позволят ему связываться с другими самолетами, дронами, наземными силами и спутниками.
Эксперты утверждают, что если НАТО когда-нибудь вступит в войну против россии путина, это будет означать, что самолеты станут взлетать с британского аэродрома, незаметно долетят до рф, уничтожат вражеские средства противовоздушной обороны, а затем вернутся обратно. Более того, такая дальность полета позволит японским пилотам наносить удары вглубь материковой части Китая в случае любого будущего конфликта в Тихоокеанском регионе.
Учитывая, что современные военные действия происходят на все больших расстояниях, британские военные признают, что любое средство сдерживания российской и китайской агрессии должно быть способно действовать «на расстояниях, которые раньше были для нас недостижимы».
Потребность в дальности полета настолько важна, что руководители проекта предложили, чтобы самолет мог пересекать Атлантический океан без дозаправки в воздухе — чего никогда не удавалось совершить ни одному истребителю Королевских воздушных сил.
Самолет Typhoon, основа нынешнего парка Королевских ВВС, имеет боевой радиус около 1385 км на одном баке топлива.
Ранее сообщалось, что Трамп в разговоре с Зеленским предлагал Украине перейти в наступление и спрашивал о возможности ВСУ ударов по москве.132
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