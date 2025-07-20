Великобритания, ведущая переговоры с США о закупке оружия для Украины, в сотрудничестве с Италией и Японией разрабатывает сверхзвуковой малозаметный боевой самолет шестого поколения. Он называется Tempest и будет введен в эксплуатацию до 2035 года. Разрабатывается для выполнения миссий глубоко в тылу врага, пишет The Telegraph.

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У самолета будут большие топливные баки. А это означает большую дальность полета и вес боеголовок. Оружие тоже будет храниться внутри, что обеспечивает гладкий внешний вид, который затрудняет обнаружение самолета радаром.

В то же время Tempest будет оснащен технологиями, которые позволят ему связываться с другими самолетами, дронами, наземными силами и спутниками.

Эксперты утверждают, что если НАТО когда-нибудь вступит в войну против россии путина, это будет означать, что самолеты станут взлетать с британского аэродрома, незаметно долетят до рф, уничтожат вражеские средства противовоздушной обороны, а затем вернутся обратно. Более того, такая дальность полета позволит японским пилотам наносить удары вглубь материковой части Китая в случае любого будущего конфликта в Тихоокеанском регионе.

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Учитывая, что современные военные действия происходят на все больших расстояниях, британские военные признают, что любое средство сдерживания российской и китайской агрессии должно быть способно действовать «на расстояниях, которые раньше были для нас недостижимы».

Потребность в дальности полета настолько важна, что руководители проекта предложили, чтобы самолет мог пересекать Атлантический океан без дозаправки в воздухе — чего никогда не удавалось совершить ни одному истребителю Королевских воздушных сил.

Самолет Typhoon, основа нынешнего парка Королевских ВВС, имеет боевой радиус около 1385 км на одном баке топлива.

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Ранее сообщалось, что Трамп в разговоре с Зеленским предлагал Украине перейти в наступление и спрашивал о возможности ВСУ ударов по москве.

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