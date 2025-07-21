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Когда и на каком канале смотреть «Хамрун Спартанс» — «Динамо»: расписание трансляций и прогноз на матч отбора Лиги чемпионов
Во вторник, 22 июля, киевское «Динамо», презентовавшее новую игровую форму, проведет на 8-тысячном стадионе «Тони Беззина» в городке Паола первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против сильнейшего клуба Мальты «Хамрун Спартанс» (арбитр — Сесар Сото Градо из Испании).
Островитяне в стартовом отборочном раунде прошли литовский «Жальгирис». Соперники обменялись домашними победами со счетом 2:0, а в серии послематчевых пенальти из 28 (!) ударов «Хамрун Спартанс» оказался сильнее — 11:10.
Видеообзор матча «Хамрун Спартанс» — «Жальгирис» — 2:0 (по пенальти — 11:10)
Букмекеры в предстоящей встрече видят явным фаворитом подопечных Александра Шовковского, которые в последнем спарринге на сборе в Австрии проиграли «Осиеку» (0:1). К примеру, аналитики конторы GGBet ставки на победу команды 61-летнего итальянца Джакомо Модики принимают с коэффициентом 6,45, на ничью — 4,58, на выигрыш киевлян, которые ранее никогда не играли с мальтийскими клубами, — 1,46.
В прямом эфире трансляцию поединка «Хамрун Спартанс» — «Динамо» смотрите на территории Украины (начало — в 20:00) на телеканале «2+2».
Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Первый матч
22 июля (вторник)
«Хамрун Спартанс» — «Динамо» 20:00 «2+2»
Ответная встреча соперников состоится 29 июля в польском Люблине. Кстати, в случае выхода в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов «Динамо» по итогам жеребьевки в Ньоне сыграет 5 или 6 и 12 августа с победтелем пары «Пафос» (Кипр) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), а в случае неудачи — 7 и 14 августа в Лиге Европы с неудачником этой же пары.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» прошел в отборе Лиги Европы финский «Ильвес» и вышел на «Бешикташ».
Фото ФК «Динамо»
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