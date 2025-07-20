Как с помощью пластиковой бутылки прочистить засор в унитазе (видео)

Обычно хозяйки стараются быть готовыми к любым неожиданностям в санузле, но разные неприятности случаются в самый неподходящий момент.

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К примеру, засорился унитаз, вода не идет и нет вантуза. Что можно сделать в такой ситуации? На помощь может прийти пластиковая бутылка, подсказывает сайт с советами.

От бутылки 1,5 — 2 литра нужно отрезать дно. Также понадобится любой черен от швабры или какая-то палка. Надеть обрезанную бутылку на палку.

Далее возвратно-поступательными движениями нужно пытаться создать давление в унитазе. В результате работы бутылка может деформироваться. Но если все правильно сделать, то засор пройдет и унитаз будет снова готов к работе. Способ бесхитростный, но вполне рабочий.

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Кстати, если нет черена, то можно толкать бутылку непосредственно рукой в перчатках. Конечно, это не совсем эстетично, но как вариант может спасти.

А вот еще один вариант решения проблемы.

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Мы также рассказывали об эффективных способах, с помощью которых можно убрать налет, камень и ржавчину в унитазе.

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