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Как с помощью пластиковой бутылки прочистить засор в унитазе (видео)
Обычно хозяйки стараются быть готовыми к любым неожиданностям в санузле, но разные неприятности случаются в самый неподходящий момент.
К примеру, засорился унитаз, вода не идет и нет вантуза. Что можно сделать в такой ситуации? На помощь может прийти пластиковая бутылка, подсказывает сайт с советами.
От бутылки 1,5 — 2 литра нужно отрезать дно. Также понадобится любой черен от швабры или какая-то палка. Надеть обрезанную бутылку на палку.
Далее возвратно-поступательными движениями нужно пытаться создать давление в унитазе. В результате работы бутылка может деформироваться. Но если все правильно сделать, то засор пройдет и унитаз будет снова готов к работе. Способ бесхитростный, но вполне рабочий.
Кстати, если нет черена, то можно толкать бутылку непосредственно рукой в перчатках. Конечно, это не совсем эстетично, но как вариант может спасти.
А вот еще один вариант решения проблемы.
Мы также рассказывали об эффективных способах, с помощью которых можно убрать налет, камень и ржавчину в унитазе.339
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