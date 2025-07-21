путин захочет закончить войну в этом году: аналитик объяснил почему

Россияне решили, что 2025 год должен стать годом решения по их войне против Украины. Вполне вероятно, что вызовы, связанные с напряженным национальным бюджетом, снижением качества их наземных войск, растущей зависимостью от Северной Кореи и Китая для поддержания войны и давлением со стороны Трампа относительно прекращения войны, заставляют российского президента активизировать операции на земле и в воздухе против Украины. Хотя он может публично обсуждать возможность вести эту войну в далеком будущем, реальность далека от этого. Так считает генерал австралийской армии в отставке, военный аналитик Мик Райан.

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Лишь одним из свидетельств этого было заявление путина в конце июня о том, что военные расходы россии будут сокращены с 2026 года. Глава кремля надеется, что значительные усилия в этом году поставят его в выгодную позицию для переговоров. Но так ли все на самом деле?

На земле россия увеличила общий захват территорий за последние несколько месяцев. Однако следует отметить, что «ускорение» захвата украинской территории измеряется на фоне в значительной степени вялого прогресса, которого россия достигла за последние 18 месяцев. Тем не менее, украинская восточная линия фронта сейчас находится под значительным давлением со стороны россиян.

В июне россия захватила около 600 квадратных километров украинской территории, что является увеличением по сравнению с предыдущими месяцами. Но эти достижения не являются решающими в общей схеме войны. Россияне не получают достаточно территории, чтобы прогнозировать какой-то реальный общий успех.

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Слишком много аналитиков сосредоточены на нескольких километрах, которые россия получает на востоке, и недостаточно на том, почему путин может прилагать все усилия, чтобы достичь каких-то успехов именно сейчас. Ему нужно что-то, с чем можно было бы договариваться, когда начнутся реальные мирные переговоры, ему нужно в конечном итоге сократить расходы на войну, и он, вероятно, хочет уменьшить свою общую зависимость от Северной Кореи и Китая. Он, вероятно, находится под гораздо большим давлением, чем мы осознаем.

Но также очевидно, что путин все еще хочет воевать и верит, что имеет для этого возможности. Пока его заблуждения не будут развеяны, россияне будут продолжать свое нынешнее «большое наступление».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что путин игнорирует Трампа, потому что ждет прорыва фронта в Украине.

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