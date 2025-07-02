россия начала летнюю наступательную операцию на востоке Украины и медленно продвигается вперед, используя свое преимущество в человеческих ресурсах, артиллерийских снарядах и ракетах. Ближайшие месяцы будут решающими для президента путина в его попытках заставить Киев капитулировать. Однако прогресс врага за последние два года против Украины был очень медленным, особенно по сравнению с недавними молниеносными ударами Израиля против гораздо более крупного Ирана. Причиной этого, по мнению экспертов, является состояние российской армии — давняя проблема, пишет Washington Post.

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Независимый российский военный аналитик Ян Матвеев прогнозирует, что летняя наступательная операция россии не приведет к кардинальному прорыву, но может позволить ей завоевать несколько тысяч квадратных километров территории. По его словам, армия не способна проводить сложные операции в Украине из-за слабости разведки, нехватки ресурсов, коррупции, логистических провалов и плохой подготовки.

«Эти тактики массового нападения — единственное, на что способны российские военные на данный момент. И это очень негуманно, потому что фактически мертвых людей обменивают на территорию. Сейчас в российской армии много солдат, но они не имеют подготовки», — говорит он.

Российские военные блогеры и независимые СМИ в Telegram в течение последних месяцев последовательно освещали проблематичную военную культуру, в частности, генералов, которые делают ложные заявления о завоевании сел, войска, которых отправляют в «мясные атаки» без оглядки на их выживание, а также плохой транспорт и логистику на передовой, что приводит к гибели раненых солдат.

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Командиров часто описывают как коррумпированных — они требуют взятки, чтобы спасти солдат от смертельных атак, и применяют карательные меры, включая заключение солдат в клетки или «обнуление», то есть убийство или отправление на самоубийственные атаки.

Результатом этого является низкий боевой дух, дезертирство и распространенное пьянство и наркомания среди российских войск.

Финансирование также является проблемой несмотря на то, что москва тратит 40 процентов своего бюджета на войну и безопасность.

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Сейчас россия, как считается, имеет преимущество в войне благодаря превышению человеческих ресурсов, боеприпасов и ракет. Она бомбардирует украинские города, вызывая большое количество жертв среди гражданского населения. Впрочем, позиция россии на передовой свидетельствует о том, что ее летнее наступление с целью решающего прорыва может потерпеть неудачу, считают западные военные аналитики, ссылаясь на недавнее наступление на Сумы, которое остановилось.

«Это не монолитная линия, которая просто наступает, как неудержимая сила, — сказала военный аналитик Дара Массикот, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за мир. — Они действительно имеют эти преимущества, но оперативная среда на передовой является чрезвычайно сложной для обеих сторон. Русские все еще пытаются решить, как провести достаточно масштабные атаки, чтобы достичь прогресса, не попав под огонь украинской артиллерии или дронов. Потери россии очень высоки».

В независимых медиаканалах в Telegram появились десятки видео, в которых российские солдаты жалуются, что раненых мужчин, не пригодных к бою, отправляют обратно на войну.

Несмотря на ужасные условия для солдат, российская мобилизация, как видно, все еще растет благодаря высоким зарплатам и огромным бонусам за вступление в армию в размере более 3 миллионов рублей, что составляет более 38 000 долларов.

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«Я бы сравнил это с выигрышем в лотерею, — сказал Матвеев. — Пропаганда постоянно повторяет им, что на фронте все хорошо, и, конечно, они думают: «Со мной все будет хорошо».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на фоне огромных потерь в живой силе россия отправляет курсантов Военного института связи из Петербурга проходить «практику» на фронте.

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