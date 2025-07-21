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Книга рецептов

Кабачковая икра «Панянка»: намного вкуснее, чем магазинная

20:07 21 июля 2025
Кабачковая икра

Сейчас сезон кабачков, поэтому смело беритесь за приготовление кабачковой икры. Если используете молоденькую морковь, то лучше икру дополнительно стерилизовать или хранить в холодном месте (холодильник, погреб).

Кабачковая икра «Панянка» капризна. Поэтому весь инвентарь, который вы используете, нужно обязательно стерилизовать (банки, крышки, ложка, половник, воронка), объясняет кулинар Наталья Федорий.

Ингредиенты:

(на 8 банок по 0,5л)

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  • 3 кг кабачков
  • 800 г моркови
  • 800 г лука
  • 400−450 г томатной пасты
  • 1 ст. л. (30 г) соли
  • 2 ст. л. сахара (без челки)
  • 1 ст. л. паприки (можно не добавлять)
  • 1 ч. л. перец черный молотый
  • 250 г масла
  • 2 ст. л. уксус 9%
  • 1 ч. л. семена укропа — можно класть целиком и лучше немного растереть скалкой или в ступке.

Приготовление:

Овощи порезать полукольцами, если кабачки старые, то почистить и выбрать семена.

Обжарить на сковороде лук с 1/3 частью растительного масла. Обжарить с 1/3 частью растительного масла морковь.

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Добавить в кастрюлю кабачки, перемешать. Тушим 1 час, под закрытой крышкой.

Каждые 30 мин перемешиваем. Добавить томатную пасту и специи. Тушим 20 мин.

Перемешиваем каждые 10 мин. Перемешать не до дна, чтобы на дне кастрюли не было томатной пасты, тогда не пригорит.

Измельчить погружным блендером ~3−5 мин. Добавить уксус 9%. Проварить 10 мин. Накрывайте крышкой, потому что сильно булькает. Разложить по стерилизованным сухим банкам, закатать. Перевернуть банки вверх дном.

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Выход: 8 банок по 0,5л.

Воспользуйтесь также рецептом приготовления квашеных огурцов с хреном и специями. А также консервированных огурцов с кетчупом.

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