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Кабачковая икра «Панянка»: намного вкуснее, чем магазинная
Сейчас сезон кабачков, поэтому смело беритесь за приготовление кабачковой икры. Если используете молоденькую морковь, то лучше икру дополнительно стерилизовать или хранить в холодном месте (холодильник, погреб).
Кабачковая икра «Панянка» капризна. Поэтому весь инвентарь, который вы используете, нужно обязательно стерилизовать (банки, крышки, ложка, половник, воронка), объясняет кулинар Наталья Федорий.
Ингредиенты:
(на 8 банок по 0,5л)
- 3 кг кабачков
- 800 г моркови
- 800 г лука
- 400−450 г томатной пасты
- 1 ст. л. (30 г) соли
- 2 ст. л. сахара (без челки)
- 1 ст. л. паприки (можно не добавлять)
- 1 ч. л. перец черный молотый
- 250 г масла
- 2 ст. л. уксус 9%
- 1 ч. л. семена укропа — можно класть целиком и лучше немного растереть скалкой или в ступке.
Приготовление:
Овощи порезать полукольцами, если кабачки старые, то почистить и выбрать семена.
Обжарить на сковороде лук с 1/3 частью растительного масла. Обжарить с 1/3 частью растительного масла морковь.
Добавить в кастрюлю кабачки, перемешать. Тушим 1 час, под закрытой крышкой.
Каждые 30 мин перемешиваем. Добавить томатную пасту и специи. Тушим 20 мин.
Перемешиваем каждые 10 мин. Перемешать не до дна, чтобы на дне кастрюли не было томатной пасты, тогда не пригорит.
Измельчить погружным блендером ~3−5 мин. Добавить уксус 9%. Проварить 10 мин. Накрывайте крышкой, потому что сильно булькает. Разложить по стерилизованным сухим банкам, закатать. Перевернуть банки вверх дном.
Выход: 8 банок по 0,5л.
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