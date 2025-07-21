Кабачковая икра «Панянка»: намного вкуснее, чем магазинная

Сейчас сезон кабачков, поэтому смело беритесь за приготовление кабачковой икры. Если используете молоденькую морковь, то лучше икру дополнительно стерилизовать или хранить в холодном месте (холодильник, погреб).

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Кабачковая икра «Панянка» капризна. Поэтому весь инвентарь, который вы используете, нужно обязательно стерилизовать (банки, крышки, ложка, половник, воронка), объясняет кулинар Наталья Федорий.

Ингредиенты: (на 8 банок по 0,5л) РЕКЛАМА 3 кг кабачков

800 г моркови

800 г лука

400−450 г томатной пасты

1 ст. л. (30 г) соли

2 ст. л. сахара (без челки)

1 ст. л. паприки (можно не добавлять)

1 ч. л. перец черный молотый

250 г масла

2 ст. л. уксус 9%

1 ч. л. семена укропа — можно класть целиком и лучше немного растереть скалкой или в ступке.

Приготовление:

Овощи порезать полукольцами, если кабачки старые, то почистить и выбрать семена.

Обжарить на сковороде лук с 1/3 частью растительного масла. Обжарить с 1/3 частью растительного масла морковь.

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Добавить в кастрюлю кабачки, перемешать. Тушим 1 час, под закрытой крышкой.

Каждые 30 мин перемешиваем. Добавить томатную пасту и специи. Тушим 20 мин.

Перемешиваем каждые 10 мин. Перемешать не до дна, чтобы на дне кастрюли не было томатной пасты, тогда не пригорит.

Измельчить погружным блендером ~3−5 мин. Добавить уксус 9%. Проварить 10 мин. Накрывайте крышкой, потому что сильно булькает. Разложить по стерилизованным сухим банкам, закатать. Перевернуть банки вверх дном.

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Выход: 8 банок по 0,5л.

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