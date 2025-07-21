Рыбный риет: готовится быстро, а вкусно так, что не оторваться

Блюдо риет родом из Франции. Оно немного похоже на паштет, но текстура не кремообразная, не неоднородная. Готовится риет достаточно быстро. А с хлебом так вкусно, что не оторваться.

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Создать атмосферу ресторана можно и дома, красиво сервировав стол. Кстати, новую посуду смело сочетайте с той, что досталась вам в наследство.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства, который стоит взять на заметку. Палитра оттенков вкуса в этом блюде никого не оставит равнодушным.

Рыбный риет 200 г отварной красной рыбы Для соуса: РЕКЛАМА 1 столовая ложка сметаны или сливок

3 вареных «в мешочек» яйца (желтки — в соус, а белки добавим к рыбе)

1 чайная ложка сладкой горчицы

Соль

Пару консервированных анчоусов

Паприка

Рыбу отварить, измельчить филе с помощью вилки, добавить натертые белки яиц. Приготовить соус из вышеуказанных ингредиентов, дополнить им рыбу с белками. При подаче дополнить перчиком чили и зеленью.

Очень вкусно со свежим черным хлебом.

Приятного аппетита!

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Фото из альбома Эллы Ивановой



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