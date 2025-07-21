41.51 / 41.98 48.45 / 49.00
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Рыбный риет: готовится быстро, а вкусно так, что не оторваться

22:01 21 июля 2025
Рыбный риет

Блюдо риет родом из Франции. Оно немного похоже на паштет, но текстура не кремообразная, не неоднородная. Готовится риет достаточно быстро. А с хлебом так вкусно, что не оторваться.

Создать атмосферу ресторана можно и дома, красиво сервировав стол. Кстати, новую посуду смело сочетайте с той, что досталась вам в наследство.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства, который стоит взять на заметку. Палитра оттенков вкуса в этом блюде никого не оставит равнодушным.

Рыбный риет

  • 200 г отварной красной рыбы

Для соуса:

РЕКЛАМА
  • 1 столовая ложка сметаны или сливок
  • 3 вареных «в мешочек» яйца (желтки — в соус, а белки добавим к рыбе)
  • 1 чайная ложка сладкой горчицы
  • Соль
  • Пару консервированных анчоусов
  • Паприка

Рыбу отварить, измельчить филе с помощью вилки, добавить натертые белки яиц. Приготовить соус из вышеуказанных ингредиентов, дополнить им рыбу с белками. При подаче дополнить перчиком чили и зеленью.
Очень вкусно со свежим черным хлебом.

Приятного аппетита!

Ранее победитель 7-го сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава) поделился рецептом огурцов кимчи.

РЕКЛАМА

Фото из альбома Эллы Ивановой

236

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Огурцы, фото скриншот видео

Огурцы кимчи от Павы: захотите их готовить постоянно

Квашеные огурцы с хреном и специями

Квашеные огурцы с хреном и специями: должна приготовить каждая хозяйка

Звезды советуют внимательно анализировать каждую финансовую операцию, фото из открытых источников

Овны получат выгодное предложение, Тельцы — бонус, а Рыбам придется сократить расходы: финансовый гороскоп на неделю 21 — 27 июля

Рецепт кабачковой запеканки. Фото - скриншот

Легкая запеканка с кабачком: рецепт для ленивых

Следующий материал
Новости партнеров