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Рыбный риет: готовится быстро, а вкусно так, что не оторваться
Блюдо риет родом из Франции. Оно немного похоже на паштет, но текстура не кремообразная, не неоднородная. Готовится риет достаточно быстро. А с хлебом так вкусно, что не оторваться.
Создать атмосферу ресторана можно и дома, красиво сервировав стол. Кстати, новую посуду смело сочетайте с той, что досталась вам в наследство.
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства, который стоит взять на заметку. Палитра оттенков вкуса в этом блюде никого не оставит равнодушным.
Рыбный риет
- 200 г отварной красной рыбы
Для соуса:
- 1 столовая ложка сметаны или сливок
- 3 вареных «в мешочек» яйца (желтки — в соус, а белки добавим к рыбе)
- 1 чайная ложка сладкой горчицы
- Соль
- Пару консервированных анчоусов
- Паприка
Рыбу отварить, измельчить филе с помощью вилки, добавить натертые белки яиц. Приготовить соус из вышеуказанных ингредиентов, дополнить им рыбу с белками. При подаче дополнить перчиком чили и зеленью.
Очень вкусно со свежим черным хлебом.
Приятного аппетита!
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Фото из альбома Эллы Ивановой
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