Стал известен соперник «Шахтера» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы

В понедельник, 21 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов брошен жребий 3-го отборочного раунда Лиги Европі. В частности, своих возможных оппонентов узнали обладатель Кубка Украины «Шахтер» и чемпион страны «Динамо» (на случай вылета из Лиги чемпионов).

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Если подопечные турка Арды Турана смогут пройти во 2-м раунде квалификации ЛЕ земляков своего тренера из «Бешикташа» (24 июля в Стамбуле и 31 июля в Кракове), то путевку в раунд плей-офф они оспорят в противостоянии с неудачником пары с «Рейнджерс» (Шотландия) — «Панатинаикос» (Греция). Первый матч горняки проведут 7 августа в гостях, ответный — 14 августа на своем поле.

Что же касается киевского «Динамо», то команда Александра Шовковского в случае вылета от чемпиона Мальты в Лиге чемпионов переберется в Лигу Европы, где сыграет с неудачником пары «Пафос» (Кипр) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). Первая встреча — 7 августа на своем поле, ответная — 14-го в гостях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» выбил из Лиги Европы вице-чемпиона Финляндии «Ильвес».

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Фото ФК «Шахтер»



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