Хрустящие огурцы без стерилизации: рецепт, бьющий рекорды среди ленивых кулинаров

Во многих случаях домашняя консевация требует стерилизации, однако некоторые рецепты, как, например, салат из помидоров и болгарского перца ее не предусматривают.

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А еще можно без стерилизации замариновать на зиму огурцы по рецепту, который предлагает канал «Идеи для завтрака и ужина».

Такая пряная закуска будет радовать в холодное время года. В нее можно добавлять лавровый лист, корень или листья хрена, зонтики укропа, получая каждый раз неповторимый вкус.

Ингредиенты (на 3 литровые банки): Огурцы — 2 кг;

Чеснок — 3 зубчика;

Перец чили — 0.5 шт.;

Листья смородины (по 3 на банку) — 9 шт.;

Листья вишни (по 2 на банку) — 6 шт.;

Душистый перец (по 3 на банку) — 9 шт.;

Укроп (семена) — 1 чайная ложка;

Горчица (семена) — 1 чайная ложка. Маринад: Вода — 1.5 л;

Уксус (9%, по 1,5 на банку) — 4,5 столовые ложки;

Соль — 3 столовые ложки;

Сахар — 3 столовые ложки.

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Приготовление: Огурцы промыть и замочить на 2−3 часа в обычной холодной воде. Отрезать кончики с обеих сторон.

Банки вымойте с содой, но не стерилизуйте. Крышки можно прокипятить в кастрюле с водой в течение 5 минут. Консервировать огурцы можно как в литровой, так и в трехлитровой банке.

Подготовьте необходимые приправы и специи: помойте и обсушите листья, острый перец нарежьте кольцами, чеснок разделите на зубчики и очистите их.

В каждую литровую банку положите по 2−3 листика вишни и 3 листа смородины. Добавьте в каждую банку по 2 кольца острого перца, 3−4 зубчика чеснока и по 3 душистых перца.

Плотно разложите огурцы по банкам.

Вскипятите в чайнике или кастрюле 1,5 литра воды. Залейте банки с огурцами кипятком до верха, накройте крышками и оставьте на 15 минут, после чего слейте воду из банок в кастрюлю.

Поставьте кастрюлю на огонь и доведите воду до кипения. Снова залейте кипятком огурцы и оставьте на 15 минут. Через 15 минут слейте воду и проверьте, сколько воды выкипело. Долейте до 1,5 литров (на одну литровую банку уходит около 0,5 литра маринада).

Добавьте соль и сахар, доведите до кипения маринад.

Добавьте в каждую банку сухие семена укропа и горчицы, а также влейте по 1,5 столовые ложки уксуса. Залейте в банки кипящий маринад.

Накройте банки крышками и закатайте. Переверните их крышками вниз, накройте пледом и оставьте до полного остывания.

Полностью готовыми огурцы будут примерно через месяц.

Рецепт салата из огурцов, лука и зелени, не предполагающий стерилизации, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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