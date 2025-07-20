- 08:19 Ракам стоит сосредоточиться на практических вопросах, а Девам избавиться от лишнего: гороскоп на понедельник, 21 июля
- 20.07 22:28 Носки-«невидимки»: как выбрать идеальные для кроссовок и балеток
- 20.07 22:02 Шоколадный ягодный пирог: вкусно, легко и быстро
- 20.07 21:32 Кэти Перри откровенно рассказала о творчестве после разрыва с Орландо Блумом
- 20.07 21:02 Делайте это в отпуске, чтобы предотвратить резкое повышение уровня сахара в крови
- 20.07 20:45 «Фарфоровые пляжницы Ольги Рапай — мечта многих коллекционеров», — исследовательница истории фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 20.07 20:33 Прошел более трех лет ожесточенных боев, болезненных потерь: в бою погиб отец двоих детей с Ровенщины
- 20.07 20:06 Квашеные огурцы с хреном и специями: должна приготовить каждая хозяйка
- 20.07 19:54 Стрельцам — «Туз Пентаклей», Рыбам — «Туз Жезлов», а Близнецам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 21 июля
- 20.07 19:39 Российское летнее наступление достигло кульминации: что происходит на фронте
- 20.07 18:52 Шпараговка на зиму: авторский рецепт от Татьяны Литвиновой
- 20.07 18:44 Сильный ливень «остановил» дорожное движение в Киеве: где было затруднено передвижение транспорта
Хрустящие огурцы без стерилизации: рецепт, бьющий рекорды среди ленивых кулинаров
Во многих случаях домашняя консевация требует стерилизации, однако некоторые рецепты, как, например, салат из помидоров и болгарского перца ее не предусматривают.
А еще можно без стерилизации замариновать на зиму огурцы по рецепту, который предлагает канал «Идеи для завтрака и ужина».
Такая пряная закуска будет радовать в холодное время года. В нее можно добавлять лавровый лист, корень или листья хрена, зонтики укропа, получая каждый раз неповторимый вкус.
Ингредиенты (на 3 литровые банки):
- Огурцы — 2 кг;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Перец чили — 0.5 шт.;
- Листья смородины (по 3 на банку) — 9 шт.;
- Листья вишни (по 2 на банку) — 6 шт.;
- Душистый перец (по 3 на банку) — 9 шт.;
- Укроп (семена) — 1 чайная ложка;
- Горчица (семена) — 1 чайная ложка.
Маринад:
- Вода — 1.5 л;
- Уксус (9%, по 1,5 на банку) — 4,5 столовые ложки;
- Соль — 3 столовые ложки;
- Сахар — 3 столовые ложки.
Читайте также: Жареные баклажаны со сладким перцем на зиму без стерилизации: готовить просто, съедаются на ура
Приготовление:
- Огурцы промыть и замочить на 2−3 часа в обычной холодной воде. Отрезать кончики с обеих сторон.
- Банки вымойте с содой, но не стерилизуйте. Крышки можно прокипятить в кастрюле с водой в течение 5 минут. Консервировать огурцы можно как в литровой, так и в трехлитровой банке.
- Подготовьте необходимые приправы и специи: помойте и обсушите листья, острый перец нарежьте кольцами, чеснок разделите на зубчики и очистите их.
- В каждую литровую банку положите по 2−3 листика вишни и 3 листа смородины. Добавьте в каждую банку по 2 кольца острого перца, 3−4 зубчика чеснока и по 3 душистых перца.
- Плотно разложите огурцы по банкам.
- Вскипятите в чайнике или кастрюле 1,5 литра воды. Залейте банки с огурцами кипятком до верха, накройте крышками и оставьте на 15 минут, после чего слейте воду из банок в кастрюлю.
- Поставьте кастрюлю на огонь и доведите воду до кипения. Снова залейте кипятком огурцы и оставьте на 15 минут. Через 15 минут слейте воду и проверьте, сколько воды выкипело. Долейте до 1,5 литров (на одну литровую банку уходит около 0,5 литра маринада).
- Добавьте соль и сахар, доведите до кипения маринад.
- Добавьте в каждую банку сухие семена укропа и горчицы, а также влейте по 1,5 столовые ложки уксуса. Залейте в банки кипящий маринад.
- Накройте банки крышками и закатайте. Переверните их крышками вниз, накройте пледом и оставьте до полного остывания.
- Полностью готовыми огурцы будут примерно через месяц.
Рецепт салата из огурцов, лука и зелени, не предполагающий стерилизации, читайте на нашем сайте.
Фото Pixabay19778
Читайте нас в Facebook