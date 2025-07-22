Дроны россии ночью атаковали Днепропетровскую область: повреждены предприятия

В ночь на 22 июля российские войска атаковали Украину с воздуха, применив 42 дрона-камикадзе, которые запускались из Приморско-Ахтарска (рф) и с территории временно оккупированного Крыма.

ВІДЕО ДНЯ

По данным Воздушных сил ВСУ, ПВО обезвредила 26 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге и востоке страны. 7 БпЛА — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание 9 БпЛА в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

В частности, подверглась атаке Днепропетровщина — в области ПВО уничтожила 14 российских БпЛА. По информации руководителя ОВА Сергея Лысака, в области повреждены предприятия.



«В Магдалиновской громаде Самаровского района в результате попадания БпЛА поврежден инфраструктурный объект. Начался пожар, который уже потушили. Горело из-за атаки беспилотников и в Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждено государственное предприятие», — отметил руководитель области и добавил, что агрессор попал FPV-дроном по по Зеленодольской громаде Криворожского района, где повреждения получила инфраструктура.

РЕКЛАМА

По Никопольщине россияне били FPV-дронами и артиллерией — громко было в райцентре, Марганецкой и Покровской громадах.

Россияне регулярно наносят удары по Днепру и области с использованием ракет разных типов и ударных дронов. Так, 24 июня захватчики атаковали Днепр. Как рассказывал городской голова Борис Филатов, по ущербу это был один из самых дерзких ударов по областному центру за все время полномасштабной войны. Так, под ударом находилась инфраструктура, учебные и медицинские учреждения, админздания, здание Государственной службы чрезвычайных ситуаций, а также пассажирский поезд «Укрзалізниці». Противник бил и по другим населенным пунктам области, в частности, по городу Самар. Тогда в области погибли 17 человек, а более 200 пострадали. В регионе объявляли дни траура.

Фото со страницы Сергея Лысака

РЕКЛАМА

90

Читайте нас в Facebook